Spotify Türkiye’de ve Dünyada en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı!

56 milyonun üzerinde aylık dinleyicisi olan ve hit albümü “thank u, next” ile yine üst sıralara tırmanan Ariana Grande, 1 Ocak – 1 Mart 2019 tarihleri arasındaki veri analizine göre Spotify’ın en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde zirvede! Listenin zirvesindeki Ariana Grande’yi Billie Eilish ve hemen ardından da global bir süper star Lady Gaga takip ediyor. Türkiye’nin Spotify üzerinden en çok dinlenen kadın sanatçı Top 3 listesinde zirvede Sezen Aksu yer alırken, popun kraliçesini global listedeki iki isim Ariana Grande ve Billie Eilish takip ediyor. Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı Top 10 listesinde, Dua Lipa’dan Gülşen’e, Sia’dan Ebru Gündeş’e global ve lokal pek çok kadın sanatçı bulunuyor.
Spotify’ın podcast yelpazesi gün geçtikçe genişlerken gerçek suç içeriklerinden ziyade günlük konuları ve kadının güçlendirilmesi gibi alanları gündeme taşıyan, kadınların liderlik ettiği podcast’ler de artıyor. Karen Kilgariff and Georgia Hardstark gibi komedyenler tarafından hazırlanan gerçek suç komedi serisi My Favorite Murder, yılın başından itibaren elde ettiği dinlenme saatine dayanarak Spotify’ın en popüler podcast’i olarak öne çıkıyor. Crime Junkie ikinci sırada yer alırken Christine Schiefer and Em Schulz tarafından hazırlanan And That’s Why We Drink ise Spotify’in en popüler podcast listesinde üçüncü sıraya yerleşiyor.
Spotify orijinal yayını olan Dope Labs’ın da dahil olduğu tamamen kadın odaklı yayınlar için Amplify: Women’a göz atabilirsiniz. Ayrıca sadece kadın sanatçılardan oluşan Women of Pop,Gold School ve 50 Greatest Female Voices gibi çalma listelerine de bakmayı unutmayın!
DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 20 KADIN SANATÇI
(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)
Ariana Grande
Billie Eilish
Lady Gaga
Halsey
Dua Lipa
Taylor Swift
Rihanna
Cardi B
Selena Gomez
Nicki Minaj
Sia
Bebe Rexha
Karol G
Camila Cabello
Anne-Marie
Becky G
Beyoncé
Demi Lovato
Miley Cyrus
Adele
TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN 20 KADIN SANATÇI
(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)
Sezen Aksu
Ariana Grande
Billie Eilish
Gülşen
Dua Lipa
Sia
Sertab Erener
Ebru Gündeş
Nil Karaibrahimgil
Simge
KADINLAR TARAFINDAN HAZIRLANAN TOP 10 GLOBAL PODCAST LİSTESİ
(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)
My Favorite Murder (with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark) (Amerika)
Crime Junkie (Amerika)
And That’s Why We Drink (Amerika)
Call Her Daddy (Amerika)
Guys We F****d (Amerika)
Herrengedeck - Der Podcast (Almanya)
Martha Debayle (Meksika)
Besser als Sex (Almanya
Oprah’s SuperSoul Conversations (Amerika)
Pretty Basic with Alisha Marie and Remi Cruz (Amerika)
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