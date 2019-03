Spotify Türkiye’de ve Dünyada en çok dinlenen kadın sanatçıları açıkladı!

Spotify’ın podcast yelpazesi gün geçtikçe genişlerken gerçek suç içeriklerinden ziyade günlük konuları ve kadının güçlendirilmesi gibi alanları gündeme taşıyan, kadınların liderlik ettiği podcast’ler de artıyor. Karen Kilgariff and Georgia Hardstark gibi komedyenler tarafından hazırlanan gerçek suç komedi serisi My Favorite Murder, yılın başından itibaren elde ettiği dinlenme saatine dayanarak Spotify’ın en popüler podcast’i olarak öne çıkıyor. Crime Junkie ikinci sırada yer alırken Christine Schiefer and Em Schulz tarafından hazırlanan And That’s Why We Drink ise Spotify’in en popüler podcast listesinde üçüncü sıraya yerleşiyor.

Spotify orijinal yayını olan Dope Labs’ın da dahil olduğu tamamen kadın odaklı yayınlar için Amplify: Women’a göz atabilirsiniz. Ayrıca sadece kadın sanatçılardan oluşan Women of Pop,Gold School ve 50 Greatest Female Voices gibi çalma listelerine de bakmayı unutmayın!

DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 20 KADIN SANATÇI

(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)

Ariana Grande

Billie Eilish

Lady Gaga

Halsey

Dua Lipa

Taylor Swift

Rihanna

Cardi B

Selena Gomez

Nicki Minaj

Sia

Bebe Rexha

Karol G

Camila Cabello

Anne-Marie

Becky G

Beyoncé

Demi Lovato

Miley Cyrus

Adele

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN 20 KADIN SANATÇI

(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)

Sezen Aksu

Ariana Grande

Billie Eilish

Gülşen

Dua Lipa

Sia

Sertab Erener

Ebru Gündeş

Nil Karaibrahimgil

Simge

KADINLAR TARAFINDAN HAZIRLANAN TOP 10 GLOBAL PODCAST LİSTESİ

(Liste 1 Ocak ve 1 Mart tarihi arasındaki dinlenme rakamlarına dayanmaktadır)

My Favorite Murder (with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark) (Amerika)

Crime Junkie (Amerika)

And That’s Why We Drink (Amerika)

Call Her Daddy (Amerika)

Guys We F****d (Amerika)

Herrengedeck - Der Podcast (Almanya)

Martha Debayle (Meksika)

Besser als Sex (Almanya

Oprah’s SuperSoul Conversations (Amerika)

Pretty Basic with Alisha Marie and Remi Cruz (Amerika)