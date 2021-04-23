Sputnik V ne zaman gelecek? Bakan Koca açıkladı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs aşısı hakkında açıklamalara yer verdi. Aşılama çalışmalarının önemine dikkat çeken Koca, Rus aşısı Sputnik V'nin yakında Türkiye'de uygulanmaya başlanacağını duyurdu. İşte, detaylar...

SPUTNİK V AŞISININ KORUYUCULUĞU NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Rus aşısı Sputnik V'in yakında devreye gireceğini açıkladı. Koca, yerli açı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamad "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

SPUTNİK V AŞISININ KORUYUCULUĞU NE KADAR?

Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak etkinlik oranının iki dozdan sonra yüzde 97,6 olduğu ifade edildi.

Şubat ayında yapılan bağımsız bir kamuoyu araştırmasına göre ankete katılanların yüzde 58'i hala Sputnik V'e karşıyken, yüzde 38'i destekliyordu.

Virüsü kapmaktan "çok kaygı duyduklarını" söyleyenlerin de sadece yarısı Rus aşısı olmaya hazırdı.