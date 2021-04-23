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Sputnik V ne zaman gelecek? Bakan Koca açıkladı 

23.04.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, açıklamasında Sputnik V aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar, Sputnik V Türkiye'ye ne zaman gelecek? sorusunu araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Sputnik V ne zaman gelecek? Bakan Koca açıkladı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs aşısı hakkında açıklamalara yer verdi. Aşılama çalışmalarının önemine dikkat çeken Koca, Rus aşısı Sputnik V'nin yakında Türkiye'de uygulanmaya başlanacağını duyurdu. İşte, detaylar...

SPUTNİK V AŞISININ KORUYUCULUĞU NE KADAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından Rus aşısı Sputnik V'in yakında devreye gireceğini açıkladı. Koca, yerli açı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamad "Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

SPUTNİK V AŞISININ KORUYUCULUĞU NE KADAR?

Sputnik V aşısı adenovirüs (Viral Vektör) kaynaklı bir aşı olarak etkinlik oranının iki dozdan sonra yüzde 97,6 olduğu ifade edildi.

Şubat ayında yapılan bağımsız bir kamuoyu araştırmasına göre ankete katılanların yüzde 58'i hala Sputnik V'e karşıyken, yüzde 38'i destekliyordu.

Virüsü kapmaktan "çok kaygı duyduklarını" söyleyenlerin de sadece yarısı Rus aşısı olmaya hazırdı.

Sputnik V'e güvenmeyenlerin üçte biri de etkinliği konusunda daha fazla kanıt görmek istediklerini söyledi.

Ancak süphe duyanlar, İngiliz Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve Sputnik V'in Batılı benzerleriyle eş düzeyde, yüzde 92 oranında etkili olduğunu gösteren araştırmayla biraz olsun rahatlayabilir.

Eleştirel yaklaşanlar bilim insanlarının tam anlamıyla şeffaf olmadıklarını belirtiyor. Ancak Lancet'teki makale, Sputnik V için hem Rusya'da hem de küresel ölçekte büyük bir destek haline geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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