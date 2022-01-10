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Squid Game oyuncusu O Yeong-su ülke tarihine geçti

10.01.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında milyonları ekrana kilitleyen ve 2021’ın son çeyreğinde ilk sezonu yayınlandıktan sonra gündemden düşmeyen “Squid Game” dizisi, yeni bir ilke imza attı. Dizinin çok konuşulan isimlerinden biri olan 1 numaralı oyuncusu O Yeong-su, Altın Küre kazanan ilk Güney Koreli olarak tarihe geçti.

Squid Game oyuncusu O Yeong-su ülke tarihine geçti

Squid Game dizisiyle ünlenen 77 yaşındaki oyuncu O Yeong-su Altın Küre ödülünü kazandı. Böylece ilk kez Güney Koreli bir oyuncu Altın Küre ödülü kazanmış oldu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi kabul edilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri sahiplerini buldu.

Sinema dalında üç ödülle The Power of the Dog öne çıkarken; Succession ise En İyi Dizi seçildi.

KIRMIZI HALI VE CANLI YAYIN OLMADI

Sputnik'te yer alan habere göre, her yıl Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen Golden Globe (Altın Küre) ödülleri verildi. Bu sene organizasyon, koronavirüs önlemleri nedeniyle kırmızı halı ve canlı yayın olmadan yapıldı.

ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Altın Küre Ödülleri’ne önceden çekilen videosuyla katılan tek isim oyuncu Jamie Lee Curtis oldu. 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, HFPA’nın ticari olmayan bir birlik ve yardım örgütü olarak yıl boyunca yaptığı hayırsever çabaları hakkında konuştu.

Kazananlar Golden Globe resmi sitesinden duyuruldu.

Altın Küre Ödülleri'nde Netflix filmi The Power of the Dog üç ödülle öne çıktı. Nicole Kidman ve Will Smith, En İyi Oyuncu ödüllerini aldı. Succession ise En İyi Dizi oldu.

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