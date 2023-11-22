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Squid Game: The Challenge gerçek mi? Netflix Squid Game: The Challenge nerede çekiliyor, ne kadar ödül verecek?

22.11.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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Squid Game: The Challenge bugün (22 Kasım 2023 Çarşamba) itibarıyla Netflix'te yerini aldı. Bu reality show 17 Eylül 2021 tarihinde dünya çapında yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin ana teması baz alınarak hazırlandı. Birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Squid Game: The Challenge gerçek mi? Netflix Squid Game: The Challenge nerede çekiliyor, ne kadar ödül verecek?

Squid Game: The Challenge ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Studio Lambert ve Garden arasındaki bir işbirliğinden oluşan Squid Game: The Challenge yarışmasında büyük ödül 4,56 milyon dolar. İşte, Squid Game: The Challenge yarışması hakkında merak edilenler...

SQUİD GAME: THE CHALLENGE NETFLIX'TE!

Squid Game: The Challenge, Dört yüz elli altı oyunculu bir reality show programıdır. 'Squid Game' dizisinden esinlenerek oluşturuldu. On bölümlük yarışma bugün Netflix'te yayınlandı.

SQUİD GAME: THE CHALLENGE GERÇEK Mİ?

Squid Game'i fanları dizideki ölümcül oyunların gerçeğe nasıl uyarlanacağını merak ediyordu.

Squid Game: The Challenge yarışmasına 456 kişi katıldı.

Çekimler sırasında yaralanmalar yaşandığı iddia edildi. Netflix, yaralanmaların hafif tıbbi durumlar olduğunu ve oyuncuların ve ekibin sağlık ve güvenliğini önemsediklerini belirten raporların ciddiyetini yalanladı.

Öte yandan yerel ambulans servisi de stüdyolara çağrılmadığını duyurdu.

SQUİD GAME: THE CHALLENGE NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ ÜLKEDE?

Squid Game: The Challenge'ın çekimleri Ocak ayuında İngiltere'deki 2 stüdyoda yapıldı.

Biri Cardington Stüdyoları, diğeri ise Barking'deki altı dev ses sahnedir.

SQUİD GAME: THE CHALLENGE NE ZAMAN NETFLİX'TE YAYINLANACAK?

Squid Game: The Challenge'ın bugün Netflix dijital platformunda yerini aldı.

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