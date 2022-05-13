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Sri Lanka'da durum çok gergin! Politikacıların araçlarını nehre böyle attılar

13.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka'da ekonomik kriz ülke çapında gerginliğe yol açtı. Ülke protestocular yüzünden ayağa kalkarken, bir grup insanın bir arabayı nehre ittiğini gösteren olayın görüntüleri sosyal medya platformu Reddit'te viral oldu. Söz konusu arabanın bir bakana ait olduğu iddia ediliyor.

Süren ekonomik kriz nedeniyle gerginliğin yükseldiği Sri Lanka'da öfkeli protestocular bazı evleri ve araçları yaktı ve politikacıların araçlarını nehre attı. Reddit kullanıcısı u/Aztery tarafından paylaşılan Sri Lanka videosu bu anlamda tüm dikkatleri üzerine çekti.

BAKANIN ARACINI NEHRE ATTILAR!

Newsweek'in haberine göre; Söz konusu videoda, büyük bir grup insanın Colombo'da Karayolları Bakanı Johnston Fernando'ya ait olduğu iddia edilen bir arabayı çevrelediği ve aracı tutup suya attığı görülüyor.

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Protestolara katılan bir Sri Lankalı ise "İnsanlar günde tek öğün yemek yiyerek yaşıyor, acı çekiyor, hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

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NE OLMUŞTU?

AA'nın haberinde verdiği bilgilere göre; Sri Lanka’da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisinin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Yabancı basının aktardığına göre ise ülkede yanan bina ve araçların yanı sıra 8 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı ve ölenler arasında bir milletvekili ve iki polis memurunun da olduğu söylenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
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