Star Wars geleneği bozuldu! Bebek Yoda'nın gerçek ismini açıkladı

The Mandalorian'ı izlemeseniz bile Bebek Yoda ismini muhakkak duymuşsunuzdur. Büyük Usta Yoda'nın yeşil, küçük ve sevimli versiyonunu yakından takip edenler için ise önemli bir bilgi paylaşacağız.

The Mandalorian iki sezınunda Jedi isimli bölümünden önce, The Child olarak bilinen bebeğin gerçek isminin Grogu olduğu açıklandı. Ahsoka Tano, Corvus'taki güç duyarlı varlıkla bağlantı kurduktan sonra Mandalorian'ın Din Djarin olan (Pedro Pascal) adını da açıkladı.

'MANDALORİAN GELENEĞİ BOZDU'

The Mandalorian'da sunulan yeni bilgilere rağmen, Grogu'nun hayatını çevreleyen ve bir sır olarak kalan birçok ayrıntı var. Bunların arasında, Star Wars imtiyazının Yoda'nın varlığının bu yönünü asla belirtmediğini düşündüren ayrıntılar mevcut. Yoda ve Grogu dışında, aynı türün diğer tek üyesi, Star Wars: Bölüm I - The Phantom Menace sırasında Jedi Yüksek Konseyi'nin bir üyesi olan güç duyarlı bir kadın olan Yaddle'dı. Türün diğer iki üyesinin Yoda ve Yaddle olarak adlandırıldığını gören pek çok izleyici, Star Wars'un The Child'a geldiğinde "Y" ile başlayan bir isimle bu modeli izleyeceğini tahmin etti. Bunun yerine Mandalorian geleneği bozdu ve Grogu ismi ortaya çıktı.