Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Star Wars geleneği bozuldu! Bebek Yoda'nın gerçek ismini açıkladı

Star Wars geleneği bozuldu! Bebek Yoda'nın gerçek ismini açıkladı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 01.12.2020 07:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Star Wars geleneği bozuldu! Bebek Yoda'nın gerçek ismini açıkladı

Dünya çapında ilgi gören Baby Yoda'nın gerçek adı ortaya çıktı. Star Wars evreni, bir geleneği bakın nasıl bozmuş oldu.

The Mandalorian'ı izlemeseniz bile Bebek Yoda ismini muhakkak duymuşsunuzdur. Büyük Usta Yoda'nın yeşil, küçük ve sevimli versiyonunu yakından takip edenler için ise önemli bir bilgi paylaşacağız.

The Mandalorian iki sezınunda Jedi isimli bölümünden önce, The Child olarak bilinen bebeğin gerçek isminin Grogu olduğu açıklandı. Ahsoka Tano, Corvus'taki güç duyarlı varlıkla bağlantı kurduktan sonra Mandalorian'ın Din Djarin olan (Pedro Pascal) adını da açıkladı.

'MANDALORİAN GELENEĞİ BOZDU'

The Mandalorian'da sunulan yeni bilgilere rağmen, Grogu'nun hayatını çevreleyen ve bir sır olarak kalan birçok ayrıntı var. Bunların arasında, Star Wars imtiyazının Yoda'nın varlığının bu yönünü asla belirtmediğini düşündüren ayrıntılar mevcut. Yoda ve Grogu dışında, aynı türün diğer tek üyesi, Star Wars: Bölüm I - The Phantom Menace sırasında Jedi Yüksek Konseyi'nin bir üyesi olan güç duyarlı bir kadın olan Yaddle'dı. Türün diğer iki üyesinin Yoda ve Yaddle olarak adlandırıldığını gören pek çok izleyici, Star Wars'un The Child'a geldiğinde "Y" ile başlayan bir isimle bu modeli izleyeceğini tahmin etti. Bunun yerine Mandalorian geleneği bozdu ve Grogu ismi ortaya çıktı.

Kurgusal evrende sadece önceki iki karakter tanıtılmış olsa da, bir geleneğin yerleştirildiğine inanmak için sebepler vardı. Kesinlikle, canlı aksiyon Star Wars serisi bir "Y" adı seçerek kalıbı takip edebilirdi. "Yogu" bir olasılıktı, tıpkı "Yorgu" gibi. Yoda ve Yaddle'ın türlerinin önemli bir nedenden ötürü "Y" adlarına sahip olduğuna dair bir inanç vardı ama Grogu ismi artık durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı. İlginçtir ki, Grogu'nun adı The Mandalorian'da ortaya çıkmadan çok önce sızdırılmıştı. Din, The Child'ın geçmişini araştırmaya devam ederken, türün başka üyelerinden herhangi birinin Star Wars çıkışını yapıp yapmadığını görmek ilginç olacak. Yaddle'ın aktif olarak Grogu'yu aradığı ve ikinci sezonda veya sonrasında görüleceğine dair güçlü bir teori var.

Kaynak: Beyazperde

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
En etkileyici takip sahneleri olan filmler belli olduEn etkileyici takip sahneleri olan filmler belli oldu
Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Kulakları kanatacak derecede yanlış telaffuz edilen 10 kelime!

Kulakları kanatacak derecede yanlış telaffuz edilen 10 kelime!

Turistten çok defineci geliyor!

Turistten çok defineci geliyor!

Dedikodu kotamızı doldurduk! Magazin gündemine hızlı bir tur

Dedikodu kotamızı doldurduk! Magazin gündemine hızlı bir tur

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Koronavirüsün bitiş tarihini açıkladı!

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Kafasını yukarı kaldıran onlarla göz göze geliyor

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

Instagram hesaplarını 5 saniyede kapattıran fotoğraf

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

‘Kimler geldi, kimler geçti’ dedirtecek yarışma programları...

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

136 kiloluk ayıyla savaştı! Saniye saniye kaydedildi, yarım saat sürdü

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Johnny Depp 'parmaklıklar ardından' paylaştı

Diğer Haberler

Bomba üstüne bomba! Brad Pitt ve Lady Gaga’lı Bullet Train kadrosu genişliyor

Bomba üstüne bomba! İkiliye yeni biri daha katıldı

Diziden sonra en iyi filmde de onun adı var... Time’dan 2020’nin en iyi 10 filmi

Diziden sonra en iyi filmde de onun adı var

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Yüzüklerin Efendisi oyuncusundan ses getiren itiraf

Hızlı ve Öfkeli zirvede değil! En etkileyici takip sahnelerine sahip filmler belli oldu

En etkileyici takip sahneleri olan filmler belli oldu

Veliler, Örümcek-Adam 3’ü istemiyor

Veliler, Örümcek-Adam 3’ü istemiyor

80’ler deyince akla ilk gelen film Dirty Dancing yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.