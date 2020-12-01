Star Wars geleneği bozuldu! Bebek Yoda'nın gerçek ismini açıkladı

The Mandalorian'ı izlemeseniz bile Bebek Yoda ismini muhakkak duymuşsunuzdur. Büyük Usta Yoda'nın yeşil, küçük ve sevimli versiyonunu yakından takip edenler için ise önemli bir bilgi paylaşacağız.
The Mandalorian iki sezınunda Jedi isimli bölümünden önce, The Child olarak bilinen bebeğin gerçek isminin Grogu olduğu açıklandı. Ahsoka Tano, Corvus'taki güç duyarlı varlıkla bağlantı kurduktan sonra Mandalorian'ın Din Djarin olan (Pedro Pascal) adını da açıkladı.
The Mandalorian'da sunulan yeni bilgilere rağmen, Grogu'nun hayatını çevreleyen ve bir sır olarak kalan birçok ayrıntı var. Bunların arasında, Star Wars imtiyazının Yoda'nın varlığının bu yönünü asla belirtmediğini düşündüren ayrıntılar mevcut. Yoda ve Grogu dışında, aynı türün diğer tek üyesi, Star Wars: Bölüm I - The Phantom Menace sırasında Jedi Yüksek Konseyi'nin bir üyesi olan güç duyarlı bir kadın olan Yaddle'dı. Türün diğer iki üyesinin Yoda ve Yaddle olarak adlandırıldığını gören pek çok izleyici, Star Wars'un The Child'a geldiğinde "Y" ile başlayan bir isimle bu modeli izleyeceğini tahmin etti. Bunun yerine Mandalorian geleneği bozdu ve Grogu ismi ortaya çıktı.
Kurgusal evrende sadece önceki iki karakter tanıtılmış olsa da, bir geleneğin yerleştirildiğine inanmak için sebepler vardı. Kesinlikle, canlı aksiyon Star Wars serisi bir "Y" adı seçerek kalıbı takip edebilirdi. "Yogu" bir olasılıktı, tıpkı "Yorgu" gibi. Yoda ve Yaddle'ın türlerinin önemli bir nedenden ötürü "Y" adlarına sahip olduğuna dair bir inanç vardı ama Grogu ismi artık durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı. İlginçtir ki, Grogu'nun adı The Mandalorian'da ortaya çıkmadan çok önce sızdırılmıştı. Din, The Child'ın geçmişini araştırmaya devam ederken, türün başka üyelerinden herhangi birinin Star Wars çıkışını yapıp yapmadığını görmek ilginç olacak. Yaddle'ın aktif olarak Grogu'yu aradığı ve ikinci sezonda veya sonrasında görüleceğine dair güçlü bir teori var.
Kaynak: Beyazperde
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