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Star Wars’un efsanesi The Mandalorian ekibine teşekkür etti

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 31.12.2020 15:11 | Son Güncelleme:
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Star Wars’un efsanesi The Mandalorian ekibine teşekkür etti

Star Wars serisinin efsane ismi Mark Hamill, Luke Skywalker’ın dönüşü için The Mandalorian ekibine sosyal medyadan teşekkür etti.

Star Wars serisinde Luke Skywalker’ı canlandıran efsane isim Mark Hamill, Luke Skywalker’ın dönüşü için The Mandalorian dizisinin yaratıcıları Jon Favreau ve Dave Filoni'ye teşekkür etti. The Mandalorian'ın ilk sezonu büyük Star Wars evreninde basit bir hikaye anlatsa da, ikinci sezon bir dizi büyük karakter ekleyerek hikâyeyi önemli ölçüde artırdı. Bunların başında Boba Fett, Bo-Katan Kryze ve Ahsoka Tano geliyor.

The Mandalorian'ın ikinci sezonunun çoğu, Din Djarin'in (Pedro Pascal) bebek Grogu'ya bakıp onu eğitebilecek bir Jedi bulma yolculuğuna odaklandı ve bir noktada Grogu, Galaksi'deki birine seslenmek için Güç'ü bile kullandı. Star Wars efsanesi Luke Skywalker çocuğu almak için gerçekten destansı bir şekilde geldiğinde, tam olarak ulaştığı kişi sezonun sonuna kadar bir sır olarak saklandı. Luke'un Mandalorian cameosu bir sır olarak saklandı ve hayranları şaşkına çeviren bir değişiklik yarattı. Bunu daha da özel kılan, Hamill'in Luke'un görünümünde parmağının olmasıydı.

Mark Hamill, bunu gerçekleştiren insanlara teşekkür ederek sosyal medyada tatlı bir mesaj paylaştı. Hamill, bölümden kukuletalı bir Luke fotoğrafı paylaştı ve şöyle yazdı: "Bazen en büyük hediyeler en beklenmedik şeylerdir ve verilene kadar istediğinizi asla farketmediğiniz bir şeydir." Bu notu #ThankYouJonAndDave hashtag'iyle kapattı ve tüm olaya dahil olduğu için minnettarlığını daha da vurguladı.

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