Star Wars’un efsanesi The Mandalorian ekibine teşekkür etti

Star Wars serisinde Luke Skywalker’ı canlandıran efsane isim Mark Hamill, Luke Skywalker’ın dönüşü için The Mandalorian dizisinin yaratıcıları Jon Favreau ve Dave Filoni'ye teşekkür etti. The Mandalorian'ın ilk sezonu büyük Star Wars evreninde basit bir hikaye anlatsa da, ikinci sezon bir dizi büyük karakter ekleyerek hikâyeyi önemli ölçüde artırdı. Bunların başında Boba Fett, Bo-Katan Kryze ve Ahsoka Tano geliyor.

The Mandalorian'ın ikinci sezonunun çoğu, Din Djarin'in (Pedro Pascal) bebek Grogu'ya bakıp onu eğitebilecek bir Jedi bulma yolculuğuna odaklandı ve bir noktada Grogu, Galaksi'deki birine seslenmek için Güç'ü bile kullandı. Star Wars efsanesi Luke Skywalker çocuğu almak için gerçekten destansı bir şekilde geldiğinde, tam olarak ulaştığı kişi sezonun sonuna kadar bir sır olarak saklandı. Luke'un Mandalorian cameosu bir sır olarak saklandı ve hayranları şaşkına çeviren bir değişiklik yarattı. Bunu daha da özel kılan, Hamill'in Luke'un görünümünde parmağının olmasıydı.

Sometimes the greatest gifts are the most unexpected and something you never realized you wanted until it was given.#ThankYouJonAndDave ???? pic.twitter.com/4nNjSvbvIN