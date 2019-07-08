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Steam 2019 Yaz İndirimi: 5 Anime Oyunu Önerisi

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ESPOR  | 08.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Steam’de indirimde olan 5 anime oyunu.

Steam 2019 Yaz İndirimi: 5 Anime Oyunu Önerisi

Steam yaz indirimlerinden en iyi şekilde yararlanması için hazırladığımız listeye anime oyunlarını eklemeden olmaz. Anime takipçilerinin kesinlikle kaçırmaması gereken bu indirimden yararlanarak kütüphanesine ekleyebileceği 5 anime oyunu listesi hazırladık.

Steam Yaz İndirimleri 5 Anime Oyunu

1. Steins;Gate

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5pb. ve Nitroplus tarafından geliştirilen STEINS; GATE’de, bir grup öğrencinin geçmişi değiştirmenin yollarını açan teknolojiyi keşfetmesini anlatılmaktadır.

Steins;Gate Series Bundle — 85,05 TL (-57%)

Steins;Gate — 20,00 TL (-60%)
Steins;Gate Elite — 46,00 TL (-50%)
Steins;Gate 0 — 28,50 TL (-50%)
Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram — Ücretsiz

2. Clannad

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Dünyaca tanınmış görsel roman stüdyosu Key tarafından geliştirilen bir görsel romandır. Hikâye, okulda beş kız öğrenci ile birlikte birçok insanı buluşturan ve okuldaki kişisel sorunlarını çözmeye yardımcı olan bir liseli genç olan Tomoya Okazaki’nın yaşamı hakkındadır.

Clannad Bundle — 49,32 TL (-64%)

Clannad — 30,00 TL (-60%)
Clannad Side Stories — 12,40 TL (-60%)
Tomoyo After ~It’s a Wonderful Life~ English Edition — 12,40 TL (-60%)

3. Grisaia

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Normal bir öğrenci olmak isteyen Yuuji Kazami sadece 5 kız öğrencinin olduğu, eskiden hapishane olarak kullanılan Mihama akademisine transfer olur. Kız öğrencilerin sorunları vardır ve Yuuji onların sorunlarını çözmek için gayret sarfeder.

Grisaia Collection — 89,43 TL (-55%)

The Fruit of Grisaia — 23,60 TL (-60%)
The Labyrinth of Grisaia — 27,93 TL (-43%)
The Eden of Grisaia — 27,93 TL (-43%)
The Leisure of Grisaia — 3,90 TL (-35%)
The Afterglow of Grisaia — 8,00 TL (-50%)
The Melody of Grisaia — 8,00 TL (-50%)
Grisaia: Phantom Trigger, Grisaia Franchise dünyasında geçen, tamamen yeni bir hikayesi ve karakterleri olan bir görsel roman serisi.

Grisaia Phantom Trigger Vol. 1-5 Bundle — 68,22 TL (-44%)

Grisaia Phantom Trigger Vol.1 — 12,00 TL (-50%)
Grisaia Phantom Trigger Vol. 2 — 13,20 TL (-45%)
Grisaia Phantom Trigger Vol. 3 — 15,60 TL (-35%)
Grisaia Phantom Trigger Vol. 4 — 17,50 TL (-30%)
Grisaia Phantom Trigger Vol. 5 — 17,50 TL (-30%)

4. Danganronpa

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Danganronpa 13 ila 30 yaş arası oynanabilen macera ve cinayet üzerine kurulmuş video oyunu/animedir. Oyunun başlangıcı Makoto Naegi adında bir çocuğun kendisini bilinçsiz bir şekilde her tarafı metallerle kaplanmış bir oyulda baygın halde bulur.

Danganronpa 1/2/V3 — 50,62 TL (-59%)

Danganronpa: Trigger Happy Havoc — 12,40 TL (-60%)
Danganronpa 2: Goodbye Despair — 12,40 TL (-60%)
Danganronpa V3: Killing Harmony — 42,70 TL (-30%)

5. Phoenix Wright: Ace Attorney

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Oyuncu; Phoenix Wright, onun akıl hocası ve patronu Mia Fey, altında çalışanları Apollo Justice ve Athena Cykes da dahil olmak üzere çeşitli avukatların rolüne bürünür, vakaları inceler ve ellerindeki kanıtlarla tanığın vermiş olduğu ifadelere çapraz sorgu yaparak gerçeği bulup, müvekkillerini mahkeme önünde korurlar.

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy — 93,80 TL (-30%)

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