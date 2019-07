Steam 2019 Yaz İndirimi: 5 Anime Oyunu Önerisi

3. Grisaia

Normal bir öğrenci olmak isteyen Yuuji Kazami sadece 5 kız öğrencinin olduğu, eskiden hapishane olarak kullanılan Mihama akademisine transfer olur. Kız öğrencilerin sorunları vardır ve Yuuji onların sorunlarını çözmek için gayret sarfeder.

Grisaia Collection — 89,43 TL (-55%)

The Fruit of Grisaia — 23,60 TL (-60%)

The Labyrinth of Grisaia — 27,93 TL (-43%)

The Eden of Grisaia — 27,93 TL (-43%)

The Leisure of Grisaia — 3,90 TL (-35%)

The Afterglow of Grisaia — 8,00 TL (-50%)

The Melody of Grisaia — 8,00 TL (-50%)

Grisaia: Phantom Trigger, Grisaia Franchise dünyasında geçen, tamamen yeni bir hikayesi ve karakterleri olan bir görsel roman serisi.

Grisaia Phantom Trigger Vol. 1-5 Bundle — 68,22 TL (-44%)

Grisaia Phantom Trigger Vol.1 — 12,00 TL (-50%)

Grisaia Phantom Trigger Vol. 2 — 13,20 TL (-45%)

Grisaia Phantom Trigger Vol. 3 — 15,60 TL (-35%)

Grisaia Phantom Trigger Vol. 4 — 17,50 TL (-30%)

Grisaia Phantom Trigger Vol. 5 — 17,50 TL (-30%)

4. Danganronpa

Danganronpa 13 ila 30 yaş arası oynanabilen macera ve cinayet üzerine kurulmuş video oyunu/animedir. Oyunun başlangıcı Makoto Naegi adında bir çocuğun kendisini bilinçsiz bir şekilde her tarafı metallerle kaplanmış bir oyulda baygın halde bulur.