Mynet Trend

Steam’de 18 TL olan oyun kısa bir süre ücretsiz!

ggespor ggespor
ESPOR  | 08.07.2019 10:34 | Son Güncelleme

Steam fiyatı 18 TL olan oyun, IndieGala’da DRM-free olarak ücretsiz veriliyor.

Steam’de 18 TL olan oyun kısa bir süre ücretsiz!

Yaz geldi, havalar sıcak ve boş kalan zamanlarınızı değerlendirmek için oyunlar en iyi çıkış yolu oluyor. Eğlenceli ve iyi vakit geçirebileceğiniz bir video oyunu olan FootLOL: Epic Fail League, ücretsiz oldu. IndieGala’dan indirebileceğiniz bu oyun sayesinde boş vaktiniz eğlenceli geçecek.

FootLOL: Epic Fail League, IndieGala’da dağıtılıyor ve DRM-free olarak veriliyor. Bu sebeple Steam kütüphanenize ekleyemezsiniz ancak oyunu istediğiniz yere taşıyabilir ve oynayabilirsiniz.

FootLOL: Epic Fail League ücretsiz oyun indir

Öncelikle bu linke tıklayarak oyunun verildiği IndieGala’nın internet sitesine gidin.

get-footlol-e1562488282128

Bu sayfanın orta kısmında bulunan “LOGIN TO ADD TO YOUR LIBRARY” butonun altında bulunan “Direct Dowload” yazısına tıklayın.

Bunları gerçekleştirdikten sonra footlol-epic-fail-league_win.zip isimli dosya inmeye başlayacak. 31,5 MB boyutunda olan sıkıştırılmış arşiv dosyasını sağ tıklayın ve arşivden çıkarın. Arşivden çıkardığınız FootLOL.exe dosyasını açın ve kuruluma ihtiyaç bile duymadan oynamaya başlayın.

Merak edenler için sistem gereksinimlerini de şöyle bırakalım:

İşletim sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8
İşlemci: 1,6 GHz
Bellek: 1 GB RAM
DirectX: Sürüm 9.0
Depolama: 107 MB kullanılabilir alan

Steam yaz indirimleriyle 5 TL altı 15 oyun listesi

PARTNERO araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...O araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...
Steam'de 5 liranın altına düşen efsane oyunlar!Steam'de 5 liranın altına düşen efsane oyunlar!
Steam yaz indirimleri devam ediyor! İşte 5 anime oyun önerisi! Steam yaz indirimleri devam ediyor! İşte 5 anime oyun önerisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor Steam steam haber

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ay çıkacak olan 5 harika oyun: Temmuz 2019

Bu ay çıkacak 5 efsane oyun!

One Punch Man’in oyun fragmanı: 3v3 dövüşlere hazır olun

One Punch Man’in oyun fragmanı: 3v3 dövüşlere hazır olun

Steam yaz indirimleriyle 5 TL altı oyunlar listesi

Steam'de 5 liranın altına düşen efsane oyunlar!

Steam 2019 Yaz İndirimi: 5 Anime Oyunu Önerisi

Steam yaz indirimleri devam ediyor! İşte 5 anime oyun önerisi!

Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik Festivali Chapter’ın Tarihi Belli Oldu

Türkiye’nin Espor, Oyun ve Gençlik Festivali Chapter’ın Tarihi Belli Oldu

Rift Rivals 2019: Güney Kore’de LCK temsilcileri 4’te 4 yaparak başladı

Rift Rivals 2019: Güney Kore’de LCK temsilcileri 4’te 4 yaparak başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.