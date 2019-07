Steam’de 18 TL olan oyun kısa bir süre ücretsiz!

Yaz geldi, havalar sıcak ve boş kalan zamanlarınızı değerlendirmek için oyunlar en iyi çıkış yolu oluyor. Eğlenceli ve iyi vakit geçirebileceğiniz bir video oyunu olan FootLOL: Epic Fail League, ücretsiz oldu. IndieGala’dan indirebileceğiniz bu oyun sayesinde boş vaktiniz eğlenceli geçecek.

FootLOL: Epic Fail League, IndieGala’da dağıtılıyor ve DRM-free olarak veriliyor. Bu sebeple Steam kütüphanenize ekleyemezsiniz ancak oyunu istediğiniz yere taşıyabilir ve oynayabilirsiniz.

FootLOL: Epic Fail League ücretsiz oyun indir

Öncelikle bu linke tıklayarak oyunun verildiği IndieGala’nın internet sitesine gidin.

Bu sayfanın orta kısmında bulunan “LOGIN TO ADD TO YOUR LIBRARY” butonun altında bulunan “Direct Dowload” yazısına tıklayın.

Bunları gerçekleştirdikten sonra footlol-epic-fail-league_win.zip isimli dosya inmeye başlayacak. 31,5 MB boyutunda olan sıkıştırılmış arşiv dosyasını sağ tıklayın ve arşivden çıkarın. Arşivden çıkardığınız FootLOL.exe dosyasını açın ve kuruluma ihtiyaç bile duymadan oynamaya başlayın.

Merak edenler için sistem gereksinimlerini de şöyle bırakalım:

İşletim sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

İşlemci: 1,6 GHz

Bellek: 1 GB RAM

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 107 MB kullanılabilir alan

