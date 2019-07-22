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Steam’de 19 TL olan oyun kısa bir süre ücretsiz oldu

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DONANIM  | 22.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Ücretsiz oyun listemizde bugün Steam’de 19 TL olan Malevolence var.

Steam’de 19 TL olan oyun kısa bir süre ücretsiz oldu

Ücretsiz oyun listemizde bugün bir yenisi daha eklendi ancak kısa süreliğine! Pek çok oyuncu, bedava oyun fırsatlarını kaçırmamak için çoğu platformu takip ediyor. Dün lisemize giren Malevolence isimli oyun, IndieGala’da ücretsiz oldu. Peki Malevolence nasıl indirilir?

Malevolence ücretsiz oyun indir

Öncelikle buraya tıklayarak oyunun IndieGala sayfasına yönlenin.

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Girdiğiniz sayfanın orta kısmında bulunan “LOGIN TO ADD TO YOUR LIBRARY” butonunun altında yer alan “Direct Download (Win)” yazısına tıklayın.

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Şimdi ise 177 MB boyutunda olan “malevolence_win.zip” isimli arşiv dosyası bilgisayarınıza inmeye başlayacak. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra “malevolence_win.zip” arşiv dosyasını klasöre çıkarın

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Arşivden çıkardıktan sonra “Malevolence.exe” isimli bir dosya göreceksiniz. Bu dosya sayesinde oyunu anında açabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

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eSpor Steam oyun

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