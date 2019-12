Steam en çok satan oyunları listeledi

Listenin dördüncü sırasında ise oynaması ücretsiz olan Warframe yer alıyor. Beşinci sırada The Elder Scrolls Online ve altıncı sırasında ise popülerliğini kaybeden PUBG yer alıyor. Listenin geri kalanında ise; Destiny 2, Monster Hunter World, Total War: Three Kingdoms, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Counter-Strike: Global Offensive ve Civilization VI yer alıyor.

En çok satan oyunlar

Grand Theft Auto V

Dota 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Warframe

The Elder Scrolls Online

Playerunknown’s Battlegrounds

Destiny 2

Monster Hunter World

Total War: Three Kingdoms

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Counter-Strike: Global Offensive

Civilization VI

2019’da çıkış yapan en iyi yapımlar



Sekiro: Shadows Die Twice

Star Wars Jedi: Fallen Order

Resident Evil 2

Destiny 2

Planet Zoo

Halo: The Master Chief Collection

Devil May Cry 5

Red Dead Redemption II

Code Vein

Mordhau

Total War: Three Kingdoms

Remnant: From the Ashes

En çok satan VR oyunlar



Beat Saber

Pavlov VR

Fallout 4 VR

GORN

Boneworks

Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades

VR Kanojo

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Zero Caliber VR

Arizona Sunshine

Blade and Sorcery

Superhot VR

En çok satan erken erişim oyunları



They Are Billions

Astroneer

Oxygen Not Included

Slay the Spire

Ring of Elysium

My Time at Portia

Space Engineers

PC Building Simulator

Beat Saber

Hunt: Showdown

Green Hell

Battalion 1944

En çok oynanan oyunlar 100K



Sekiro: Shadows Die Twice

Destiny 2

Dota 2

Counter-Strike: Global Offensive

Dota Underlords

Playerunknown’s Battlegrounds

Warframe

Grand Theft Auto V

Path of Exile

Halo: The Master Chief Collection

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

En çok oynanan oyunlar 50K



Borderlands 2

Mordhau

ARK: Survival Evolved

Rocket League

Football Manager 2020

Rust

Monster Hunter World

No Man’s Sky

Dead by Daylight

Civilization VI

Red Dead Redemption II

Resident Evil 2

Risk of Rain 2

Devil May Cry 5

ATLAS

Terraria

Ring of Elysium

Team Fortress 2

Garry’s Mod

En çok oynanan oyunlar 25K



Stardew Valley

The Elder Scrolls Online

Assassin’s Creed Odyssey

NBA 2K20

NBA 2K19

The Elder Scrolls V: Skyrim

Euro Truck Simulator 2

Arma III

Code Vein

Bloodstained: Ritual of the Night

Remnant: From the Ashes

Cube World

Borderlands Game of the Year Enhanced

Payday 2

Mortal Kombat 11

Planet Zoo

Age of Empires II: Definitive Edition

Hearts of Iron IV

Final Fantasy XIV

Fallout 4

Stellaris

Total War: Warhammer II

World of Tanks Blitz

Oxygen Not Included

Farming Simulator 19

The Witcher III: Wild Hunt

Civilization V

Don’t Starve Together

7 Days to Die

Unturned

Paladins

Imperator: Rome

War Thunder

Star Wars Jedi Fallen Order

Human: Fall Flat

En çok oynanan oyunlar 15K



Left 4 Dead 2

Conan Exiles

They Are Billions

Amazing Cultivation Simulator

Age of Empires II HD Edition

Divinity: Original Sin II

Dawn of Man

Counter-Strike

Astroneer

Starbound

Far Cry 5

Transport Fever 2

Black Desert Online

Rimworld

Cities: Skylines

Subnautica: Below Zero

Dark Souls III

Greedfall

Space Engineers

SMITE

Brawlhalla

Crusader Kings II

For Honor

The Forest

Wallpaper Engine

Chinese Parents

Dying Light

DayZ

Grim Dawn

VR Chat

Europa Universalis IV

Factorio

Huawei Çin hükmetinden para aldığı suçlamasını reddetti