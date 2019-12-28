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  4. Steam en çok satan oyunları listeledi

Steam en çok satan oyunları listeledi

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

PC oyuncularının gözde platformu olan Steam, 2019 yılına ait verilerini açıkladı. Steam’de en çok satan oyunların zirvesinde 2013 yılında çıkışını gerçekleştiren Grand Theft Auto V yer alıyor. Yeni online içerikler ile hala desteklenen GTA V’i Dota 2 ve yılın oyunu seçilen Sekiro: Shadows Die Twice takip ediyor.

Steam en çok satan oyunları listeledi

Listenin dördüncü sırasında ise oynaması ücretsiz olan Warframe yer alıyor. Beşinci sırada The Elder Scrolls Online ve altıncı sırasında ise popülerliğini kaybeden PUBG yer alıyor. Listenin geri kalanında ise; Destiny 2, Monster Hunter World, Total War: Three Kingdoms, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Counter-Strike: Global Offensive ve Civilization VI yer alıyor.

En çok satan oyunlar

  • Grand Theft Auto V
  • Dota 2
  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Warframe
  • The Elder Scrolls Online
  • Playerunknown’s Battlegrounds
  • Destiny 2
  • Monster Hunter World
  • Total War: Three Kingdoms
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Civilization VI

  • 2019’da çıkış yapan en iyi yapımlar

  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Star Wars Jedi: Fallen Order
  • Resident Evil 2
  • Destiny 2
  • Planet Zoo
  • Halo: The Master Chief Collection
  • Devil May Cry 5
  • Red Dead Redemption II
  • Code Vein
  • Mordhau
  • Total War: Three Kingdoms
  • Remnant: From the Ashes

En çok satan VR oyunlar

  • Beat Saber
  • Pavlov VR
  • Fallout 4 VR
  • GORN
  • Boneworks
  • Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades
  • VR Kanojo
  • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
  • Zero Caliber VR
  • Arizona Sunshine
  • Blade and Sorcery
  • Superhot VR

En çok satan erken erişim oyunları

  • They Are Billions
  • Astroneer
  • Oxygen Not Included
  • Slay the Spire
  • Ring of Elysium
  • My Time at Portia
  • Space Engineers
  • PC Building Simulator
  • Beat Saber
  • Hunt: Showdown
  • Green Hell
  • Battalion 1944

En çok oynanan oyunlar 100K

  • Sekiro: Shadows Die Twice
  • Destiny 2
  • Dota 2
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Dota Underlords
  • Playerunknown’s Battlegrounds
  • Warframe
  • Grand Theft Auto V
  • Path of Exile
  • Halo: The Master Chief Collection
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

En çok oynanan oyunlar 50K

  • Borderlands 2
  • Mordhau
  • ARK: Survival Evolved
  • Rocket League
  • Football Manager 2020
  • Rust
  • Monster Hunter World
  • No Man’s Sky
  • Dead by Daylight
  • Civilization VI
  • Red Dead Redemption II
  • Resident Evil 2
  • Risk of Rain 2
  • Devil May Cry 5
  • ATLAS
  • Terraria
  • Ring of Elysium
  • Team Fortress 2
  • Garry’s Mod

En çok oynanan oyunlar 25K

  • Stardew Valley
  • The Elder Scrolls Online
  • Assassin’s Creed Odyssey
  • NBA 2K20
  • NBA 2K19
  • The Elder Scrolls V: Skyrim
  • Euro Truck Simulator 2
  • Arma III
  • Code Vein
  • Bloodstained: Ritual of the Night
  • Remnant: From the Ashes
  • Cube World
  • Borderlands Game of the Year Enhanced
  • Payday 2
  • Mortal Kombat 11
  • Planet Zoo
  • Age of Empires II: Definitive Edition
  • Hearts of Iron IV
  • Final Fantasy XIV
  • Fallout 4
  • Stellaris
  • Total War: Warhammer II
  • World of Tanks Blitz
  • Oxygen Not Included
  • Farming Simulator 19
  • The Witcher III: Wild Hunt
  • Civilization V
  • Don’t Starve Together
  • 7 Days to Die
  • Unturned
  • Paladins
  • Imperator: Rome
  • War Thunder
  • Star Wars Jedi Fallen Order
  • Human: Fall Flat

En çok oynanan oyunlar 15K

  • Left 4 Dead 2
  • Conan Exiles
  • They Are Billions
  • Amazing Cultivation Simulator
  • Age of Empires II HD Edition
  • Divinity: Original Sin II
  • Dawn of Man
  • Counter-Strike
  • Astroneer
  • Starbound
  • Far Cry 5
  • Transport Fever 2
  • Black Desert Online
  • Rimworld
  • Cities: Skylines
  • Subnautica: Below Zero
  • Dark Souls III
  • Greedfall
  • Space Engineers
  • SMITE
  • Brawlhalla
  • Crusader Kings II
  • For Honor
  • The Forest
  • Wallpaper Engine
  • Chinese Parents
  • Dying Light
  • DayZ
  • Grim Dawn
  • VR Chat
  • Europa Universalis IV
  • Factorio

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Anahtar Kelimeler:
Steam oyun

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