Steam en çok satan oyunları listeledi

Listenin dördüncü sırasında ise oynaması ücretsiz olan Warframe yer alıyor. Beşinci sırada The Elder Scrolls Online ve altıncı sırasında ise popülerliğini kaybeden PUBG yer alıyor. Listenin geri kalanında ise; Destiny 2, Monster Hunter World, Total War: Three Kingdoms, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Counter-Strike: Global Offensive ve Civilization VI yer alıyor.
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