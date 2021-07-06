HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Stellantis'ten İngiltere'ye 100 milyon sterlin yatırım! Elektrikli araç üretecek

Stellantis'ten İngiltere'ye 100 milyon sterlin yatırım! Elektrikli araç üretecek

06.07.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollandalı otomotiv şirketi Stellantis, İngiltere'de elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlinlik yatırım yapacağını duyurdu.

Stellantis'ten İngiltere'ye 100 milyon sterlin yatırım! Elektrikli araç üretecek

İngiltere'de yaygın şekilde kullanılan "Vauxhall" marka araçlarının üreticisi olan Stellantis'ten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Ellesmere Port tesislerinde elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlin (138,6 milyon dolar) hacminde yatırım yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin bu yatırım planının ne kadarına katkıda sunacağı belirtilmedi.

Stellantis

BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Plan kapsamında ülkede 1.000 kişiye istihdam sağlanacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu tesiste Vauxhalli, Opel, Peugeot ve Citroen markaları için de yeni elektrikli otomobil modelleri üretimi yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Otomotiv üreticisi Stellantis, yatırımcının yüzünü güldürdüOtomotiv üreticisi Stellantis, yatırımcının yüzünü güldürdü

Açıklamada, tüm elektrikli kamyonetlerin üretimine 2022'de başlanılmasının planlandığı belirtildi.

"İNGİLTERE'NİN OTOMOBİL SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, "Elektrikli araç üretimini güvence altına almaya yönelik küresel yarışta daha iyisini inşa etmek için çalışırken, bu önemli geçişte İngiltere'nin otomobil sektörünü desteklemekten gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, daha önce yaptığı açıklamada, şirketin İngiltere'de artık dizel ve benzinle çalışan araç üretimine yatırım yapmayacağını aktararak, bu yatırımın şirketin İngiltere'de sürdürülebilirliğe olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

Stellantis yeni Ram Dakota kamyonet planlarını iptal ettiStellantis yeni Ram Dakota kamyonet planlarını iptal etti

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandımSabah yatağında görünce neye uğradığını şaşırdı: Öleceğimi sandım
Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?
Merakla bekleniyor! Tanıtıma günler kala kendini gösterdiMerakla bekleniyor! Tanıtıma günler kala kendini gösterdi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Tacizciye meydan dayağı! 5 yaşındaki çocuğu ara sokağa götürdü

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.