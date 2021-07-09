Stellantis'ten elektrikli araçlara dev yatırım!

Otomobil üreticisi Stellantis, son olarak İngiltere'ye yapacağını duyurduğu yatırım ile dikkatleri üzerine çekmişti. Fiat Chrysler ve PSA Grubu'nun birleşmesi sonucu oluşan Stellantis, İngiltere'de elektrikli kamyonet üretimi için 100 milyon sterlinlik yatırım yapacağını söylemişti. Ancak şirketin farklı bir hedefi daha var.

Stellantis, 2030 yılına kadar Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 5 fabrikada 260 gigawatt-saatlik üretim kapasitesine sahip olmayı hedeflediğini açıkladı.

STELLANTIS RAKİPLERİNİN PEŞİNDE

Stellantis böylece Volkswagen AG, General Motors ve Ford Motor gibi rakiplerini takip edecek. Bu rakipler, elektrikli araç ve batarya fabrikası için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı.

Şirketin diğer hedefleri arasında ise Avrupa ve ABD satışları var. Hedef, 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışların yüzde 70'ten, ABD'deki satışların ise yüzde 40'tan fazlasını hibrit ve tam elektrikli araçların oluşturması.

Stellantis, küresel çip sıkıntısına rağmen, bu yılın ilk yarısında tahminlerin üstünde kâr elde ettiğini belirtti.

