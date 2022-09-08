Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs iPhone 14 paylaşımı yaptı, ortalık karıştı! Dünyada gündem oldu

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen iPhone 14 modellerini dün akşam düzenlediği etkinlikte görücüye çıkardı ve yeni iPhone 14 serisi, tahmin edildiği gibi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluştu. Bunların yanı sıra, Apple Watch Series 8, yeni Apple Watch SE, Apple Watch Ultra ve 2. nesil AirPods Pro da etkinlikte tanıtıldı. iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatı ise ülkemizde 30.999 TL olarak belirlendi.

STEVE JOBS'IN KIZINDAN İPHONE 14 PAYLAŞIMI

Etkinlik sonrası ülkemiz de başta olmak üzere birçok ülkeden iPhone 14 hakkında paylaşım yapıldı. Özellikle de dünyanın dört bir yanındaki teknoloji editörleri ve yazarları iPhone 14 serisinin olumlu ve olumsuz yönlerini konuştu. Ancak paylaşım yapan isimlerden biri fazlasıyla dikkat çekti; O kişi, Apple'ın kurucusu ve aynı zamanda efsaneleşen CEO'su olan Steve Jobs'ın kızı Eve Jobs'tı.

Eve Jobs'ın iPhone 14 hakkında olumlu yorumlarda bulunarak, Apple'ı öveceği düşünüyordu. Fakat böyle olmadı. Eve, Instagram’da paylaştığı hikayede yeni iPhone 14’ün, bir önceki model ile hemen hemen aynı olduğunu ima etti.

Eve, "Apple’ın bugünkü tanıtımından sonra iPhone 13’ten iPhone 14’e geçerken ben” yazılı bir gönderiyi kendi hikayesine ekledi. Gönderide ise sosyal medyanın popüler bir meme'i bulunuyordu.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Eve’in babasının kurucusu olduğu Apple'ın yeni ürününe yönelik yaptığı bu yorum tüm dünyada gündem olmayı başardı.



