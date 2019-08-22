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Steven Soderbergh imzalı Meryl Streep komedisinin kanalı belli oldu

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SİNEMA TV  | 22.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Steven Soderbergh’in yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Meryl Streep’in yer alacağı Let Them All Talk, HBO Max’de yayınlanacak.

Steven Soderbergh imzalı Meryl Streep komedisinin kanalı belli oldu

Yeni dijital platform HBO Max, ilk film projesini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Gossip Girl’ün spin-off’unu yayınlayacağını duyuran HBO Max, Steven Soderbergh’in yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Meryl Streep’in yer alacağı Let Them All Talk ile ilk kez bir filmin haklarını satın aldı.

Geçen sene gerilim türündeki Unsane ve bu senenin başında Sundance’te gösterilen High Flying Bird ile her zaman yeni arayışlarda olduğunu ispatlayan Steven Soderbergh, şimdi de Meryl Streep’li bir komedi filmi için kamera arkasında. Let Them All Talk , kendini yeniden keşfetme yolculuğunda olan başarılı bir yazarın, eski dostları ve yeğeniyle beraber çıktığı gemi yolculuğunu konu ediniyor.

Meryl Streep ve Gemma Chan’in başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda iki Oscar’lı Dianne West, Candice Bergen ve Lucas Hedges var.

Streep ve Soderbergh’i bu sonbaharda Netflix’in Venedik ve Toronto film festivallerinde göstereceği The Laundromat’tan sonra tekrar bir arada göreceğimiz Let Them All Talk’ın çekimlerine geçen hafta New York’ta başlandı. Çekimler ünlü yolcu gemisi Queen Mary 2 ve İngiltere’de devam edecek.

WarnerMedia’nın dijital platformu HBO Max, 2020 baharında kullanıma açılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Let Them All Talk HBO Max Steven Soderbergh Meryl Streep Gemma Chan Dianne West

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