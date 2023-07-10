Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown kıvrımlarını sergiledi

Stranger Things dizisiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken oyuncu Millie Bobby Brown'ı leven karakterine hayat vererek hafızalara kazındı.

19 yaşındaki oyuncu, bir süredir ABD’li müzisyen Jon Bon Jovi’nin oğlu Jake Bongiovi ile birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan genç oyuncu tatil sezonunu açtı.

Stranger Things ve Enola Holmes gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown şezlongta beyaz bikinisiyle sere serpe uzanıp günü tadını çıkardı.

Kitap okuduğu anları paylaşan güzel oyuncu kıvrımlarını sergilediği pozlarla hayranlarından tam not aldı.

20 yaş altı en çok kazanan oyuncu olarak sinema tarihine geçen Millie Bobby Brown, Farklı olmaktan zevk aldım, çünkü her zaman kendi kimliğimle ve kim olduğumu bilmekle mücadele ettim” demişti.