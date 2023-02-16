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Stranger Things'in yıldızı deprem felaketi sonrası kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan rakam!

16.02.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa gibi pek çok şehirde büyük yıkımlara yol açan deprem felaketi sonrası sanat ve spor camiası tek yürek oldu. Dünyanın pek çok yerinde yapılan bağış kampanyalarına Netflix dizisi Stranger Things'in başrol oyuncusu da dahil oldu.

Stranger Things'in yıldızı deprem felaketi sonrası kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan rakam!

Stranger Things ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ABD'li oyuncu Milli Bobby Brown, Türkiye ve Suriye halkına yardım etmek için kesenin ağzını açtı.

Millie Bobby Brown, binlerce can alan deprem felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Depremzedelere ulaşması için bağış toplayan ünlü oyuncu, 850 bin sterlini (yaklaşık 19 milyon 330 bin TL) afet bölgelerine aktardı.

Stranger Things'in yıldızı Türkiye'deki deprem felaketi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan rakam

Millie Bobby Brown'a dünyaca ünlü müzik grubu TWICE da eşlik etti. TWICE, depremzedeler için 200 milyon won (2 milyon 931 bin TL), Metallica ise 250 bin dolar (4 milyon 713 bin TL) bağışladı.

Stranger Things'in yıldızı Türkiye'deki deprem felaketi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan rakam

Güney Koreli müzik grubu NCT üyeleri Haechan, Mark ve Doyoung ise 350 milyon Won (5 milyon 129 bin TL) değerinde yardımda bulundu.

Stranger Things'in yıldızı Türkiye'deki deprem felaketi için kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan rakam


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