Stranger Things'in yıldızı deprem felaketi sonrası kesenin ağzını açtı! Dudak uçuklatan rakam!

Stranger Things ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ABD'li oyuncu Milli Bobby Brown, Türkiye ve Suriye halkına yardım etmek için kesenin ağzını açtı.

Millie Bobby Brown, binlerce can alan deprem felaketinde Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Depremzedelere ulaşması için bağış toplayan ünlü oyuncu, 850 bin sterlini (yaklaşık 19 milyon 330 bin TL) afet bölgelerine aktardı.

Millie Bobby Brown'a dünyaca ünlü müzik grubu TWICE da eşlik etti. TWICE, depremzedeler için 200 milyon won (2 milyon 931 bin TL), Metallica ise 250 bin dolar (4 milyon 713 bin TL) bağışladı.

Güney Koreli müzik grubu NCT üyeleri Haechan, Mark ve Doyoung ise 350 milyon Won (5 milyon 129 bin TL) değerinde yardımda bulundu.



