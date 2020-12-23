Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Stratonikeia Antik Kenti nerede - Stratonikeia Antik Kenti tarihi, hikayesi, giriş ücreti, ziyaret saatleri

Stratonikeia Antik Kenti nerede - Stratonikeia Antik Kenti tarihi, hikayesi, giriş ücreti, ziyaret saatleri

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 23.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Stratonikeia Antik Kenti nerede - Stratonikeia Antik Kenti tarihi, hikayesi, giriş ücreti, ziyaret saatleri

Muğla'nın tarihi güzelliklerinden biri Stratonikeia antik kenti. Geç Tunç çağından günümüze kadar bir çok kez kuşatılan, farklı kültürlere ev sahipliği yapan kent günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Günümüzde antik kentin içinde hala yerleşim devam ediyor.

Tunç Çağı’ndan günümüze kadar sürekli yerleşime sahne olan, hala yerleşimin devam ettiği bir antik kent düşünün. Dünya’nın mermerden inşa edilen en büyük antik kentlerinden biri olan Stratonikeia’nın henüz %7’si keşfedilmiş. Muğla gezilecek yerler listenize mutlaka almanız gereken, tarihiyle, hikayesiyle sizi derinden etkileyecek bir antik kent Stratonikeia Antik Kenti.

stratonikeia antik kenti

Yazıyı okurken Stratonikeia Antik Kenti nerede, nasıl gidilir, tarihi, hikayesi nedir sorularına yanıt bulabilir, tarihte yolculuğa çıkmış gibi hissedebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla büyük aşıkların ve gladyatörlerin vatanı; Stratonikeia...

STRATONİKEİA ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ

Stratonikeia antik kenti Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alıyor. Yatağan İlçesi’nin 7 km batısında, Eskihisar Köyü sınırları içinde bulunuyor.
Stratonikeia Antik Kenti - Muğla Merkez arası 49 km
Stratonikeia Antik Kenti - Milas arası 30 km
Stratonikeia Antik Kenti - Bodrum arası 75 km

Stratonikeia antik kentinin konumu için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NİN TARİHİ

Kent Tunç Çağı’ndan günümüze kadar sürekli yerleşime sahne olmuş. Yerleşimlerin adı sırasıyla; Hititler Dönemi’nde Atriya, Arkaik ve Klasik Dönemde Khrysaoris ve Idrias, Hellenistik Dönemde Stratonikeia ve son dönemde ise Eskihisar olmuş.

stratonikeia antik kenti

Hellenistik Dönem boyunca, Seleukos, Ptolemaios, Makedonyalılar, Rodos ve Roma arasında el değiştiren Stratonikeia, M.Ö. 130/129 yılında tamamen Roma’ya bağlanmış. Anadolu’nun fethinden sonra Türk hâkimiyetine giren kentte Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nde de yerleşim devam etmiş. 1957 yılındaki deprem sonrasında yeni yerleşim alanına taşınan Eskihisar Köyü’nden kalan bazı aileler halen antik kent sınırları içinde tarihi köy evlerinde yaşıyor.

Stratonikeia, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluk, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden. Kapladığı 7 kilometrelik alanla, dünyanın mermerden inşa edilmiş en büyük kentlerinden biri.

STRATONİKEİA HİKAYESİ

Genç ve güzelliğiyle ünlü Stratonike, zamanın kralı tarafından eş olarak seçilmiş. Kralın genç ve yakışıklı oğlu Antiokhos babasının yeni eşine aşık olup yataklara düşmüş. Oğlunun durumuna çok üzülen babası, hekim Erasistratos'u saraya getirtmiş. Hekim günlerce uğraşmış ama hastalığın çaresini bulamamış.

stratonikeia antik kenti

Bir gün Stratonike, hastanın odasına girmiş ve o anda Antiokhos'un yüzü kızarmış, kalbi daha hızlı atmaya başlamış. Durumu farkeden hekim kız odadan çıkar çıkmaz genci sıkıştırıp birbirlerine olan aşklarını öğrenmiş.

stratonikeia antik kenti

Hekim gerçeği anlatmış krala. Kral, oğlu ile Stratonike’nin evlenmesine izin vermiş, tahtı da oğluna bırakmış. Antiokhos, önce üvey annesi sonra karısı olan Stratonike için Stratonikeia’yı kurmuş. İşte o yüzden Stratonikeia aşıkların şehri diye anılıyor.

STRATONİKEİA ANTİK KENTİ BÖLÜMLERİ

stratonikeia antik kenti

Yatağan tarihi yerler içinde mutlaka görmeniz gereken Stratonikeia Antik Kenti'nde günümüze sağlam ulaşabilmeyi başarmış bir çok yapı var. Antik döneme ait gymnasium, bouleuterion, tiyatro, hamam, kent kapısı ve çeşme gibi anıtsal yapıları görebilirsiniz. Stratonikeia Antik Kenti içinde köy meydanı, Beylikler Dönemi hamamı, Şaban Ağa Camii, Osmanlı Çeşmesi, ağa evleri gibi Türk mimarisi açısından da önemli yerler bulunuyor.

STRATONİKEİA ANTİK KENTİ GİRİŞ ÜCRETİ, ZİYARET SAATLERİ

Stratonikeia Antik Kenti'nin bir giriş ücreti bulunmuyor. Ücretsiz şekilde gezebileceğiniz kentin ziyaret saatleri 08:30 – 17:30 saatleri arası.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Rüyada fotoğraf çekmek ne anlama gelir?Rüyada fotoğraf çekmek ne anlama gelir?
Kıyasıya reyting mücadelesi!Bir Annenin Günahı, İbo Show...Kıyasıya reyting mücadelesi!Bir Annenin Günahı, İbo Show...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

Sızan görüntüler olay yaratmıştı... Herkes aynı çağrıyı yapıyor

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Karantinada yaşadığınız durumları anlatan 14 karikatür...

Karantinada yaşadığınız durumları anlatan 14 karikatür...

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

İlginizi Çekebilir

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Telefona cevap verince büyük ikramiyeyi kaçırdı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

Kimse onunla çalışmak istemiyor! Jennifer Lopez’in karanlık yüzü

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

En yakın arkadaşının kocasıyla yattı! Bu sahneler çok konuşuldu

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi ne?

Diğer Haberler

Yerköprü Şelalesi nerede? Mersin Yerköprü Şelalesi yol tarifi - Yerköprü Şelalesi Mersin arası kaç km?

Saklı bir cennet: Yerköprü Şelalesi

Rüyada fotoğraf çekmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada fotoğraf çekmek ne anlama gelir?

Rüyada evlilik teklifi almak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada evlilik teklifi almak ne anlama gelir?

Rüyada ev süpürmek ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada ev süpürmek ne anlama gelir?

Ayder Yaylası bungalov evleri yılbaşı tatili için ilgi görüyor! Ayder Yaylası nerede, hangi ilimizdedir? Ayder Yaylası nasıl gidilir?

Yılbaşı tatili için popüler tercih oldu: Yemyeşil ve sakin

Rüyada dövme yaptırmak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada dövme yaptırmak ne anlama gelir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.