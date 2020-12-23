Stratonikeia Antik Kenti nerede - Stratonikeia Antik Kenti tarihi, hikayesi, giriş ücreti, ziyaret saatleri

Tunç Çağı’ndan günümüze kadar sürekli yerleşime sahne olan, hala yerleşimin devam ettiği bir antik kent düşünün. Dünya’nın mermerden inşa edilen en büyük antik kentlerinden biri olan Stratonikeia’nın henüz %7’si keşfedilmiş. Muğla gezilecek yerler listenize mutlaka almanız gereken, tarihiyle, hikayesiyle sizi derinden etkileyecek bir antik kent Stratonikeia Antik Kenti.
Yazıyı okurken Stratonikeia Antik Kenti nerede, nasıl gidilir, tarihi, hikayesi nedir sorularına yanıt bulabilir, tarihte yolculuğa çıkmış gibi hissedebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla büyük aşıkların ve gladyatörlerin vatanı; Stratonikeia...
Stratonikeia antik kenti Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alıyor. Yatağan İlçesi’nin 7 km batısında, Eskihisar Köyü sınırları içinde bulunuyor.
Stratonikeia Antik Kenti - Muğla Merkez arası 49 km
Stratonikeia Antik Kenti - Milas arası 30 km
Stratonikeia Antik Kenti - Bodrum arası 75 km
Stratonikeia antik kentinin konumu için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Kent Tunç Çağı’ndan günümüze kadar sürekli yerleşime sahne olmuş. Yerleşimlerin adı sırasıyla; Hititler Dönemi’nde Atriya, Arkaik ve Klasik Dönemde Khrysaoris ve Idrias, Hellenistik Dönemde Stratonikeia ve son dönemde ise Eskihisar olmuş.
Hellenistik Dönem boyunca, Seleukos, Ptolemaios, Makedonyalılar, Rodos ve Roma arasında el değiştiren Stratonikeia, M.Ö. 130/129 yılında tamamen Roma’ya bağlanmış. Anadolu’nun fethinden sonra Türk hâkimiyetine giren kentte Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’nde de yerleşim devam etmiş. 1957 yılındaki deprem sonrasında yeni yerleşim alanına taşınan Eskihisar Köyü’nden kalan bazı aileler halen antik kent sınırları içinde tarihi köy evlerinde yaşıyor.
Stratonikeia, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluk, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden. Kapladığı 7 kilometrelik alanla, dünyanın mermerden inşa edilmiş en büyük kentlerinden biri.
Genç ve güzelliğiyle ünlü Stratonike, zamanın kralı tarafından eş olarak seçilmiş. Kralın genç ve yakışıklı oğlu Antiokhos babasının yeni eşine aşık olup yataklara düşmüş. Oğlunun durumuna çok üzülen babası, hekim Erasistratos'u saraya getirtmiş. Hekim günlerce uğraşmış ama hastalığın çaresini bulamamış.
Bir gün Stratonike, hastanın odasına girmiş ve o anda Antiokhos'un yüzü kızarmış, kalbi daha hızlı atmaya başlamış. Durumu farkeden hekim kız odadan çıkar çıkmaz genci sıkıştırıp birbirlerine olan aşklarını öğrenmiş.
Hekim gerçeği anlatmış krala. Kral, oğlu ile Stratonike’nin evlenmesine izin vermiş, tahtı da oğluna bırakmış. Antiokhos, önce üvey annesi sonra karısı olan Stratonike için Stratonikeia’yı kurmuş. İşte o yüzden Stratonikeia aşıkların şehri diye anılıyor.
Yatağan tarihi yerler içinde mutlaka görmeniz gereken Stratonikeia Antik Kenti'nde günümüze sağlam ulaşabilmeyi başarmış bir çok yapı var. Antik döneme ait gymnasium, bouleuterion, tiyatro, hamam, kent kapısı ve çeşme gibi anıtsal yapıları görebilirsiniz. Stratonikeia Antik Kenti içinde köy meydanı, Beylikler Dönemi hamamı, Şaban Ağa Camii, Osmanlı Çeşmesi, ağa evleri gibi Türk mimarisi açısından da önemli yerler bulunuyor.
Stratonikeia Antik Kenti'nin bir giriş ücreti bulunmuyor. Ücretsiz şekilde gezebileceğiniz kentin ziyaret saatleri 08:30 – 17:30 saatleri arası.
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