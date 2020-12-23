Stratonikeia Antik Kenti nerede - Stratonikeia Antik Kenti tarihi, hikayesi, giriş ücreti, ziyaret saatleri

Tunç Çağı’ndan günümüze kadar sürekli yerleşime sahne olan, hala yerleşimin devam ettiği bir antik kent düşünün. Dünya’nın mermerden inşa edilen en büyük antik kentlerinden biri olan Stratonikeia’nın henüz %7’si keşfedilmiş. Muğla gezilecek yerler listenize mutlaka almanız gereken, tarihiyle, hikayesiyle sizi derinden etkileyecek bir antik kent Stratonikeia Antik Kenti.

Yazıyı okurken Stratonikeia Antik Kenti nerede, nasıl gidilir, tarihi, hikayesi nedir sorularına yanıt bulabilir, tarihte yolculuğa çıkmış gibi hissedebilirsiniz. İşte tüm detaylarıyla büyük aşıkların ve gladyatörlerin vatanı; Stratonikeia...

STRATONİKEİA ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR, YOL TARİFİ

Stratonikeia antik kenti Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alıyor. Yatağan İlçesi’nin 7 km batısında, Eskihisar Köyü sınırları içinde bulunuyor.

Stratonikeia Antik Kenti - Muğla Merkez arası 49 km

Stratonikeia Antik Kenti - Milas arası 30 km

Stratonikeia Antik Kenti - Bodrum arası 75 km

Stratonikeia antik kentinin konumu için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

STRATONİKEİA ANTİK KENTİ'NİN TARİHİ

Kent Tunç Çağı’ndan günümüze kadar sürekli yerleşime sahne olmuş. Yerleşimlerin adı sırasıyla; Hititler Dönemi’nde Atriya, Arkaik ve Klasik Dönemde Khrysaoris ve Idrias, Hellenistik Dönemde Stratonikeia ve son dönemde ise Eskihisar olmuş.