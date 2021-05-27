Stüdyo buz kesti! Oğlu canlı yayında itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış

Kayseri’de boşandıktan sonra da beraberliklerini sürdüren Mehmet Turhan ile Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Anne ve babasını bulmak için gazeteci Müge Anlı’ya başvuran Yusuf Turhan, babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu, yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti. Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Kayboldukları gün oğulları Yusuf Turhan’a alışveriş yapmak üzere dışarı çıktıklarını söyleyen çiftten, 8 gündür haber alınamadı.

KOLLARINI SATIRLA KESMİŞ

Canlı yayında babası Mehmet Turhan’ın geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Yusuf Turhan, babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti. Anlatılanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Anlı, “Neler duyuyoruz. Artık korkuyorum ben” diye tepki gösterdi.