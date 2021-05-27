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  4. Stüdyo buz kesti! Oğlu canlı yayında itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış

Stüdyo buz kesti! Oğlu canlı yayında itiraf etti: Babam kadının kollarını satırla koparmış

27.05.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'da Mehmet Turhan ile Firdevs Öztürk olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kayseri'de 8 gündür kayıp olarak aranan çift ile ilgili kan donduran açıklamalar yapıldı. Mehmet Turhan'ın oğlu Yusuf, babasının bir değil birkaç cinayet işlediğini söyleyerek izleyenleri şaşkına çevirdi. Yusuf, babasının yabancı uyruklu bir kadının kollarını kestiğini söyleyince stüdyo adeta buz kesti.

Kayseri’de boşandıktan sonra da beraberliklerini sürdüren Mehmet Turhan ile Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Anne ve babasını bulmak için gazeteci Müge Anlı’ya başvuran Yusuf Turhan, babasının üç cinayetten sorumlu olduğunu, yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti. Kayseri’nin Kocasinan İlçesine bağlı Erkilet Beldesinde yaşayan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Kayboldukları gün oğulları Yusuf Turhan’a alışveriş yapmak üzere dışarı çıktıklarını söyleyen çiftten, 8 gündür haber alınamadı.

KOLLARINI SATIRLA KESMİŞ

Canlı yayında babası Mehmet Turhan’ın geçmişte kız kardeşinin, 15 yıllık arkadaşının ve gasp ettiği başka bir şahsın cinayetinden sorumlu olduğunu söyleyen Yusuf Turhan, babasının ayrıca yabancı uyruklu bir kadının da kollarını satırla kestiğini ifade etti. Anlatılanlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Anlı, “Neler duyuyoruz. Artık korkuyorum ben” diye tepki gösterdi.

''YA BENİ ÖLDÜR, YA DA ÖLDÜRTTÜR''

55 yaşındaki Mehmet Turhan’ın kaybolmadan hemen önce mal meselesi yüzünden husumetli olduğu kardeşine mektup yazdığı da ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı tarafından okunan mektupta, kayıp Turhan’ın kardeşine, “Sana bir fırsat veriyorum. Ya beni öldür, ya da öldürt. Yüzleştikten sonra seni öldüreceğim. Şerefim ve namusun için herkese ibret olsun diye yapacağım” dediği öğrenildi. Hem ağabeyinin hem de yengesinin kaybında şüpheli olarak görülen amca Yusuf Turhan ise canlı yayına bağlanarak kendisi hakkındaki iddiaları reddetti.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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