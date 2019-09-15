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Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 05:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Su tankerinin freni patladı! Sonrası korkunç

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı ait 41 D 7791 plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Y, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atladı.

Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan belediye çalışanı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Erdal Y.'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Gebze Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı. (AA)

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Kocaeli Gebze su tankerinden atlayan işçi öldü

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