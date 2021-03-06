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Şubat ayında denize girmişti! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç midyeci çıktı!

06.03.2021 02:15 | Son Güncelleme:
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Şubat ayında denize girmişti! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç midyeci çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten’i Selin Genç şaşırtmaya devam ediyor. Atv’nin en çok izlenen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova ile oyunculuğa adımını atan Selin Genç, son paylaşımıyla hayranlarını bir kere daha şaşırttı.

Atv kanalının en çok izlenen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’nın Selin’i sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle oyunculuğa ilk adımını atan Selin Genç, Şubat ayında denize girmesiyle gündeme gelmişti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç şubat ayında denize girdiBir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç şubat ayında denize girdi

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA OLMAKTAN ÇOK MUTLU

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynamaktan çok mutlu olduğunu, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi usta isimlerden çok şey öğrendiğini aktarmıştı oyuncu.

Yaptığı açıklamalar arasında dizideki tecavüz sahnesinde çok zorlandığını ve aynı zamanda Hünkar’ın cenazesinin yıkandığı sahnede de yine zorlu anlar yaşadığını belirtmişti.

Selin Genç, Instagram sayfasından da zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Dizi ile birlikte tanınan ve böylece hayranları oluşmaya başlayan oyuncu, son dönemde de gündeme gelmeye başladı açıklamaları ve Instagram paylaşımlarıyla.

selingenc

Oyuncunun yaptığı son paylaşımlardan birisini de aşağıda görebilirsiniz. Selin Genç, midye yerken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak “Midyeye olan aşkım yüzümden okunur. Hele de Çeşmealtı midyecisi” notunu düştü.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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