Suçları önlemeye çalışan bir ekip: Person of Interest konusu

Öyküsünde teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar faydalanan Person of Interest yorumlardan da anlaşıldığı üzere hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından bir "efsane" olarak nitelendiriliyor. Person Of Interest konusu ile kısa sürede seyircinin ilgisini çekmeyi başardı ve dikkat çekici olay örgüsü ile soluksuz bir seyir keyfi sundu. Person of Interest oyuncu kadrosunda yer alan birbirinden başarılı isimler de dizinin bu temposuna ayak uydurmayı başarıp harika performanslar sergiledi. Person of Interest Dizisi Konusu Eski CIA ajanı John Reese'in gizemli bir milyoner olan Harold Finch tarafından kiralanmasıyla başlayan hikaye, gizemli bir şekilde devam eder. Reese'in görevi, Mr. Finch tarafından yazılan kurban ya da katil olabilecek kişilerin analizini yapan bir bilgisayar sistemi ile muhtemel olayların önüne geçmektir. Dünya çapındaki kameralar aracılığı ile işleyen sistem, tehlikeyi önceden haber vererek insanları kurtarır. Terör saldırılarını önlemek üzerine kurulu olan sistem sayesinde insanların hayatını kurtarmayı amaç edinen ikili ile heyecanlı dakikalar yaşayabilirsiniz. Her bölüm farklı bir macerayı konu alan dizi, dinamikliği ile sürükleyiciliğini koruyor.

Person of Interest Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Person of Interest dizisi oyuncuları ve karakterlerini yakından tanımak ister misiniz? John Reese (Jim Caviezel) Eski bir Özel Kuvvetler askeri ve CIA ajanı olan nam-ı diğer Ordos'un Çin'de görev sırasında öldüğü düşünülüyor. Reese, sevdiği kadın Jessica Arndt ile birlikte hayatın anlamını da kaybediyor. Finch tarafından işe alındıktan sonra hayatını görevine adarken aynı zamanda Finch hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

Person Of Interest cast ekibi içerisinde yer alan Amerikalı oyuncu Jim Caviezel The Rock, Frequency ve Kaçış Planı gibi önemli yapımlarda rol aldı. Monte Kristo Kontu filmindeki başrol performansı ile izleyicileri büyüleyerek başarısını artırdı. Harold Finch (Michael Emerson) Bilgisayar sisteminin yaratıcısı Harold Finch, kendisini ülkedeki asayişi sağlamaya adamış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl milyoner olduğu bilinmeyen Finch, devlet için tasarladığı sistem ile terör suçlarını engellemeyi amaçlıyor. Kapalı kapılar ardında son derece gizemli bir hayat süren karakter, dizinin beynini oluşturuyor.

The Practice ve Lost yapımlarında canlandırdığı karakterler ile Emmy ödülü kazanan Michael Emerson, The Legend Of Zorro ve Jumping Off Bridges yapımlarında da rol aldı. Tiyatro oyunlarında birbirinden farklı rolleri canlandıran oyuncu, Geleneksel Alabama Shakespeare Festivali'nin gösterim kataloğunda da bulundu.

Sameen Shaw (Sarah Shahi) ISA Özel Müşaviri olarak çalışmış olan eski suikastçi Sameen Shaw, Reese ve Finch'in arasına katılıyor. Kas gücü gerektiren durumlarda Reese'e yardımcı olan Shaw, takımın en önemli oyuncularından biri oluyor.

Person Of Interest Shaw karakterine Sarah Shahi can veriyor. Frasier dizisi ile başlayan oyunculuk hayatı Dr. T ve Kadınları, Alias, Old School, Dawson's Creek ile devam etti. Samantha "Root" Groves (Amy Acker) Finch tarafından tasarlanan sisteme takıntılı bir şekilde ulaşmaya çalışan nam-ı diğer Root, çabaları sonucunda ekibe girmeyi başarıyor. Root, hackerlık yeteneği sayesinde sistemle aracısız iletişim kurmaya başlıyor. Person of Interest Root karakteri ile teknolojinin yararlarını da izleyicilere sunuyor.

Angel dizisi ile Saturn Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Amy Acker, 15 yıl arayla iki farklı The Energy Specialist filminde rol aldı. Law and Order, Alias, Supernatural, How I Met Your Mother, Ghost Whisperer gibi sayısız projede çeşitli karakterleri canlandırdı. Carl Elias (Enrico Colantoni) Carl Elias, değişen kurban ve tehditlerin aksine, yolundan şaşmayan sabit bir karakter. Finch ve Reese ikilisiyle sürekli çatışma halinde olan Elias, nüfuzlu ve zengin bir yeraltı mafyasının başı. Person of Interest Elias karakterinin öyküsü de seyirciyi diziye bağlayan unsurlar arasında bulunuyor.

Kanada doğumlu oyuncu Enrico Colantoni Albino Alligator, Ritmi Hisset, Veronica Mars, Mahallede Güzel Bir Gün gibi filmlerde yer aldı. Travelers, Cracked, Flashpoint, Warehouse, Bones, Party Down, The Kennedys dizilerinde de farklı rolleri canlandırdı.