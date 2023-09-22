Suda hareketsiz bir şekilde yatan kadını gördüler! Öldüğünü düşündüler gerçek bambaşka çıktı...

52 yaşındaki Alman kadın Nicole yüzmeye gittikten sonra kaybolmuştu. Akıntılar yüzünden sürüklenen kadına kimse ulaşmayı başaramamıştı. Ertesi sabah bir grup turist, Meksika'nın Puerto Vallarta sahilinde tekne gezisinin tadını çıkarırken kadının büyük dalgalar tarafından savrulduğunu gördü. Tur şirketi acil servislere haber vererek olay yerine gelmesini istedi. Tur çalışanları, hareketsiz kadının öldüğünü düşündükleri için cesedi sudan çıkarmaya çalışmadı. Ancak kurtarma gemisinde acil durum görevlileri kadının yaşamsal belirtilerini kontrol ederken, kadın aniden hareket etmeye başladı.

TÜM GECE MAHSUR KALMIŞ

Belindeki simitle birlikte tüm gece denizde mahsur kaldığı tahmin edilen kadın bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Yerel basına yapılan son açıklamada Nicole'un dehidrasyon sorunu yaşadığı ancak bilincinin yerinde ve iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

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