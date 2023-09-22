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    4. Suda hareketsiz bir şekilde yatan kadını gördüler! Öldüğünü düşündüler gerçek bambaşka çıktı...

    Suda hareketsiz bir şekilde yatan kadını gördüler! Öldüğünü düşündüler gerçek bambaşka çıktı...

    22.09.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meksika'nın Puerto Vallarta sahilinde turistler tur yaptıkları sırada denizde hareketsiz bir şekilde yatan kadını fark ettiler. Belindeki simitle denizin ortasında duran kadını gören turistler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 52 yaşındaki kadının canlı olduğunu ve dün geceden beri kayıp olarak arandığını belirtti.

    52 yaşındaki Alman kadın Nicole yüzmeye gittikten sonra kaybolmuştu. Akıntılar yüzünden sürüklenen kadına kimse ulaşmayı başaramamıştı. Ertesi sabah bir grup turist, Meksika'nın Puerto Vallarta sahilinde tekne gezisinin tadını çıkarırken kadının büyük dalgalar tarafından savrulduğunu gördü. Tur şirketi acil servislere haber vererek olay yerine gelmesini istedi. Tur çalışanları, hareketsiz kadının öldüğünü düşündükleri için cesedi sudan çıkarmaya çalışmadı. Ancak kurtarma gemisinde acil durum görevlileri kadının yaşamsal belirtilerini kontrol ederken, kadın aniden hareket etmeye başladı.

    TÜM GECE MAHSUR KALMIŞ

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    Belindeki simitle birlikte tüm gece denizde mahsur kaldığı tahmin edilen kadın bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Yerel basına yapılan son açıklamada Nicole'un dehidrasyon sorunu yaşadığı ancak bilincinin yerinde ve iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Meksika

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