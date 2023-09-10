Suikast kurbanı olan Wagner lideri Prigojin hakkında flaş iddia! "Şu an hayatta ve sağlıklı" dedi ve yerini söyledi!

Rusya'da başlattığı askeri kalkışma sonrası dünya gündemine birinci sıradan giren Rus paralı asker grubu Wagner, Prigojin önderliğinde Moskova'ya hareket etmişti. Kısa süre sonrası teslim olmayı kabul eden Wagner birlikleri Belarus'ta konuşlandırılmıştı. Rus lider Putin'in başlattığı hareket için Prigojin'den intikam alacağı iddiaları birçok kesim tarafından dillendirilmiş ve 24 Ağustos tarihinde ise Prigojin'in de içinde olduğu özel jet, Moskova yakınlarındaki Tver bölgesinde düşmüştü. Kaza sonrası Rus yetkililer uçağın içerisinde Prigojin'in olduğu teyit etmişti.

Rus siyasi analist ve akademisyen Dr. Valery Solovey, Prigojin hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

PRİGOJİN'İN YERİNİ SÖYLEDİ

Solovey, Prigojin'in Moskova yakınlarında uçağının düşmesi sonrası ölümden kurtulduğunu şu anda Venezuela'da saklandığını iddia etti.

Rus akademisyen, Prigojin'in ölmediğini ileri sürerek Venezuela'ya bağlı Margarita Adası'nda saklandığını söyledi.

