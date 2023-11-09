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Şükran Ovalı 'külot modası'na uydu! "Yünlü don terletmesin" yorumuna bomba yanıt

09.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren güzel oyuncu Şükran Ovalı külot modasına uygu ve iddialı tarzıyla dikkat çekti. Caner Ergin ile evli olan Ovalı pozlarına gelen "Yünlü don terletmesin" yorumuna verdiği yanıtla da gündem oldu.

Yargı dizisiyle ekranda boy gösteren Şükran Ovalı iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile yaşadıkları lüks evinin balkonunda pozlar veren Ovalı külot modasına uydu.

Fermuarları yarıya kadar açık olan hırkasının altına külot tarzında bir alt kombin yapan Şükran Ovalı'ya yorum yağdı.

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İddialı pozlarına arka arkaya paylaşan Yargı'nın Savcı Derya'sına bir takipçisi "Şükran hanı yünlü don terletmesin" yorumunda bulundu.

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Şükran Ovalı ise bu yorumu gülerek karşıladı ve "Yok tam tersi korur" dedi. Oyuncunun tarzını beğenmeyenler ve külot tarzıyla dalga geçenler de vardı.

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