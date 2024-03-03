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Süleyman Pampal'dan Ölüdeniz Fayı uyarısı! 'Kırılırsa 7'den büyük deprem üretir, Hatay yine yıkılır'

03.03.2024 12:59
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Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekerek, bölgede 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebileceğini söyledi. Pampal, "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fay budur. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak" ifadelerini kullandı. Pampal, olası bir depremde etkilenebilecek illeri de tek tek sıraladı.

Süleyman Pampal'dan Ölüdeniz Fayı uyarısı! 'Kırılırsa 7'den büyük deprem üretir, Hatay yine yıkılır'

Ulusal Deprem Sempozyumu için geldiği Adana'da konuşan Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'ı bekleyen bir diğer tehlike olan Ölüdeniz Fayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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'BU COĞRAFYANIN EN YIKICI FAYI'

Hatay'ın içinden geçip Kızıldeniz, Akabe Körfezi'ne kadar inen, yani Suriye, Lübnan, İsrail'i geçen Ölüdeniz Fayı'na dikkat çeken Prof. Dr. Pampal, "6 Şubat depremlerinde bu fay Hatay Kırıkhan'a kadar kırıldı. Bu coğrafyada en yıkıcı ve en sık deprem olan fay budur. Şimdi o fay kırılmaya başlayacak. Çünkü oraya da stres yüklendi. O başlarsa maalesef Hatay yeniden yıkıcı bir deprem yaşayacak. Bunu düşünerek o depremlere dayanacak şekilde Hatay'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü bu büyük depremler çok uzak değil ve çok yıkıcı olabilir" diye konuştu.

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'BEKLENTİ KESİNLİKLE 7'DEN BÜYÜK'

Stres yüklenen bu fayda 7'den büyük bir deprem beklendiğinin altını çizen Prof. Dr. Pampal, şöyle konuştu:

"Bu bölge, bu fay 7-8 arası büyüklüğünde depremler üretiyor. Kırıldığı takdirde kesinlikle 7'den büyük bir deprem üretecektir. Hatay'da 200-300 bin kişinin öldüğü milattan önce 70'li yıllarda, milattan sonra 500'lü yıllarda, ondan sonra da çok sayıda tarihsel dönem depremleri var. Bundan Hatay üst merkezi ve güneyindeki Suriye etkilenecektir. Örneğin Adana da 6 Şubat depremlerini üreten faylara 200 kilometrenin üzerinde bir mesafede ama 468 kişi öldü. Onun için 200 kilometre mesafeye bakın yine İskenderun etkilenecek, Adana etkilenecek, Osmaniye etkilenecek ama daha çok güneye doğru, Suriye yönünde ilerleyeceği için o bölgeyi etkileyecektir. Adana'yı kuzey-güney diye ayırmamak lazım. Adana'da özellikle alüvyal zeminler uzak depremlerde de ivme değerini çok yükseltiyor. O bakımdan üzerindeki ağır, betonarme, kötü yapıları yıkıyor. Artık bunlara dikkat edilmeli, ders çıkarılmalıdır."

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay fay
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