Süleyman Soylu hakkındaki son iddialara ateş püskürdü! Gazete kupürlerini bir bir paylaştı: "Bana alışmışlar"

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki Kabinesinde yer alıp hala en çok konuşulmaya devam eden isimlerden biri. Özellikle mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesiyle attığı adımlar Süleyman Soylu'nun dönemiyle karşılaştırılıyor. Görevi bırakmasının üzerinden aylar geçerken Soylu hakkındaki iddialar yine gündemde.

"İNTİKAM DUYGULARI BİTMEDİ"

Soylu hakkındaki son iddiaları gündeme getiren gazetecilere sert çıktı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevden 5 buçuk ay önce ayrıldığını anımsatan Soylu, "Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize bir şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma… Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

GAZETE KUPÜRLERİNİ PAYLAŞTI

Soylu ayrıca "Her günkü gibi bugün de taze 4 örnek" diyerek kendisini de konu alan bazı köşe yazılarının kupürlerini paylaştı.







