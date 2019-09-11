Süleyman Turan'ın cenazesinde konuşan Kadir İnanır: Benim için de gelirseniz...

83 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta isimlerinden Süleyman Turan, Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kadir İnanır cenazede muhabirlere söylediği şu sözlerle gündeme geldi:

"Bu hayatın gerçeği. Kaçınılmaz bir gerçek bu. Bütün insanlığın sonunda geleceği yer burası. Burada aslolan bu dünyadan giderken arkanızda büyük bir saygınlık, büyük bir sevgi, büyük bir ilgi, büyük işler bırakmış olmanız gerekiyor. Hayatın bence anlamı bu. Yoksa nasıl olsa ben de öleceğim deyip yaşadığın dünyanın gerçeklerine duyarsız kalarak, hiçbir konuyla ilgilenmeden sadece kendini düşünerek, yaşadığı toplumun sıkıntılarını paylaşmadan onların ortadan kalkması için verilen mücadelelerde ön sıralarda olmadan özellikle iyi insan ama daha önemlisi sanatçı kimliğine kavuşmanız mümkün değil. Süleyman kardeşimiz çok hassas bir insan olduğu için yaşadığı olaylardan büyük üzüntü duyarak gitti.

"BİR GÜN BENİM İÇİN DE GELİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM"

Kendi karakteri ve kişiliği olarak çok tepki göstermeyen bir insandı. O bir karakter ve tercih meselesi. Bütün yaşayan insanlara özellikle sanatçılara, sanatı insanlar için yaptıklarını, onları aydınlatmak için üstün bir gayretle çalışmalarını toplumun yaşadığı bütün acıları yürekten paylaşmalarını diliyorum. Yoksa asla saygın olarak bu dünyadan gidemezsiniz. Gerçek bu, kaçınılmaz. Bir gün benim için de gelirseniz çok sevinirim.

