Sultanbeyli'de 'Anne ve babası kavga eden genç kız balkondan atladı' iddiası

İddiaya göre; dün akşam saatlerinde Rabia Tanrıvermiş'in (23) annesi ile babasının sürekli kavga etmeleri nedeniyle psikolojik sorunlar yaşıyordu. Dün akşam saatlerinde Tanrıvermiş çifti yine tartıştı. Hatta iddiaya göre babası, annesini kemerle dövdü. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Rabia Tanrıvermiş kendisini bir anda beşinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı bıraktı. Kaldırıma düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri edildi. Sağlık ekipleri kaldırımda kanlar içinde yatan genç kızı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BU HAYKIRIŞIM TÜM HEMCİNSLERİM İÇİNDİR"

Hayatını kaybeden Rabia Tanrıvermiş'in geçtiğimiz eylül ayında sosyal medya hesabından “Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan her gün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da inanıyorum ki sesimi duyuracaksınız." mesajını paylaştığı görüldü.