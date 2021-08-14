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Sümela Manastırı'ndaki ayine katılacaktı! Yorgos Vartihimadis Türkiye'ye alınmadı

14.08.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda Patrik Bartholomeos'un yapacağı ayine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Yunanistan Pontuslular Federasyonu Başkanı Yorgos Vartihimadis'in ülkeye girişine izin verilmedi.

Sümela Manastırı'ndaki ayine katılacaktı! Yorgos Vartihimadis Türkiye'ye alınmadı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda yarın 8'inci kez düzenlenecek ayini yönetmek için Trabzon'a geldi. Bartholomeos, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.Fener Rum Patriği, gazetecilerle de selamlaşarak, "Trabzon'a hoş geldiniz, nasılsınız?" şeklindeki soru üzerine, "Hamdolsun Trabzon'da her zaman iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta düzenlenecek ayini Bartholomeos yönetecek.

Manastırda ana kaya kilisesinin ön tarafındaki iç avluda 09.00-12.30 arasında gerçekleştirilecek ayine Ortodoks ve Katolik cemaatlerinden 115 kişinin katılması bekleniyor.Ayin dolayısıyla ziyarete kapatılacak manastır, saat 13.30'ten itibaren yeniden açılacak. İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra restorasyon dolayısıyla 4 yıl ara verilen ayinler yeniden başlamıştı.

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YUNAN YORGOS VARTİHİMADİS ATİNA'YA GÖNDERİLDİ

Fener Rum Patriki Bartholomeos’un 15 Ağustos'ta Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda yöneteceği ayine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı Yorgos Vartihimadis, dün akşam saat 19.00'da Atina'ya geri gönderildi.

Bu gelişmenin ardından ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye protesto verip olayla ilgili bilgi istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı yanıt verdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, resmi görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının Türkiye'ye girişine izin verilmemesine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasını yadırgadığını ve reddettiğini bildirdi.

Sözcü Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı yanıt verdi.

Bilgiç, "Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve Türk kanunlarına uygun şekilde havalimanında işlem yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Bilgiç, bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesinin sağlandığı bilgisini paylaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Türkiye Yunanistan
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