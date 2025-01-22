Süpermarket çalışanı azarlandığı patronunu kocasına şikayet etti! Kocası kürekle patronuna saldırdı: Anbean kamerada...

MYNET|DIŞ HABERLER 29 yaşındaki Danielson Martins Paiva, Brezilya'nın kuzeybatısındaki Sinop kentindeki süpermarkette dehşet saçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Paiva'nın bahçe ekipmanlarının olduğu bölümden bir kürek aldığını ve sakin bir şekilde marketin içinde yürüdüğünü gösterdi. Paiva, hiçbir şey bilmeyen mağaza müdürünün yanına doğru yürüdü ve ona kürekle vurdu.

Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan Paiva, korkunç eylemlerinin şaşırtıcı nedenini açıkladı. Eşinin iş yoğunluğundan ve izinlerinin reddedilmesinden şikayetçi olduğunu açıkladı. Bir de 40 yaşındaki Dos Santos isimli patronun eşini azarladığını söyledi.

"HAYATIMI KURTARDI"

Dos Santos, o gün telefonla konuşmasının hiç beklemediği saldırıdan kendisini kurtardığını söyleyerek, "Kulağımın içinde parçalandı ve dikiş atılması gerekti. Ama telefon beni darbenin tüm gücünden korudu" dedi. Dos Santos hastaneden taburcu edildi ve evinde dinleniyor.