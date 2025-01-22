Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Süpermarket çalışanı azarlandığı patronunu kocasına şikayet etti! Kocası kürekle patronuna saldırdı: Anbean kamerada...

Süpermarket çalışanı azarlandığı patronunu kocasına şikayet etti! Kocası kürekle patronuna saldırdı: Anbean kamerada...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
22.01.2025 09:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süpermarket çalışanının kocası, karısını azarladığını iddia ederek eşinin patronuna kürekle saldırdı. O anlar saniye saniye süpermarketin güvenlik kamerasında yansıdı. Hazırlık yakalanan patron sert bir şekilde yere düştü. Çarpmanın etkisiyle yöneticinin telefonu elinden uçtu.

Süpermarket çalışanı azarlandığı patronunu kocasına şikayet etti! Kocası kürekle patronuna saldırdı: Anbean kamerada...

MYNET|DIŞ HABERLER 29 yaşındaki Danielson Martins Paiva, Brezilya'nın kuzeybatısındaki Sinop kentindeki süpermarkette dehşet saçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Paiva'nın bahçe ekipmanlarının olduğu bölümden bir kürek aldığını ve sakin bir şekilde marketin içinde yürüdüğünü gösterdi. Paiva, hiçbir şey bilmeyen mağaza müdürünün yanına doğru yürüdü ve ona kürekle vurdu.

1

Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan Paiva, korkunç eylemlerinin şaşırtıcı nedenini açıkladı. Eşinin iş yoğunluğundan ve izinlerinin reddedilmesinden şikayetçi olduğunu açıkladı. Bir de 40 yaşındaki Dos Santos isimli patronun eşini azarladığını söyledi.

"HAYATIMI KURTARDI"

3

Dos Santos, o gün telefonla konuşmasının hiç beklemediği saldırıdan kendisini kurtardığını söyleyerek, "Kulağımın içinde parçalandı ve dikiş atılması gerekti. Ama telefon beni darbenin tüm gücünden korudu" dedi. Dos Santos hastaneden taburcu edildi ve evinde dinleniyor.

İlginizi Çekebilir

Dalgayla kıyıda altın birikti! Toplamak için birbiriyle yarıştılar

Dalgayla kıyıda altın birikti! Toplamak için birbiriyle yarıştılar

 Sevgilisi dolandırdı! "Kısa ama çarpıcı"

Sevgilisi dolandırdı! "Kısa ama çarpıcı"

 Hamilelikten sonra burun ölçüleri değişti! "İki katına çıktı"

Hamilelikten sonra burun ölçüleri değişti! "İki katına çıktı"

 Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma kaldırıldı! Canlı canlı paylaştı

Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma kaldırıldı! Canlı canlı paylaştı

 Psikopat komşusunun yaptıklarını tek tek anlattı!

Psikopat komşusunun yaptıklarını tek tek anlattı!

Anahtar Kelimeler:
Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Karısının patronuna kürekle saldırdı: Anbean kamerada

Karısının patronuna kürekle saldırdı: Anbean kamerada

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi"

Taciz anları kamerada! "Defalarca yaptım, kimse şikayet etmedi"

8.5 aylık hamile ama karnı şaşırttı! "Nasıl oluyor?"

8.5 aylık hamile ama karnı şaşırttı! "Nasıl oluyor?"

Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

Kehanetleri tüyler ürpetti: "Yeni bir tehlike bekliyor"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.