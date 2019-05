Süpermen Hacker’ların eline düştü

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

NCSC, e-posta adresleri veya parolaların bilinen bir veri sızıntısında yer alıp almadığını kontrol etme imkânı veren Have I Been Pwned (HIBP) adlı web sitesindeki verileri kullanarak bu sonucu elde etti.

Sızan parolaların listesi

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi NSCS, sızdırılan ve en sık kullanılan 100 bin parolanın tam kapsamlı listesini açıkladı. NSCS'nin bulguları genel olarak, parola güvenliği şirketi SplashData tarafından her yıl yürütülen ve ESET’in de duyurduğu parola araştırmasına benzer sonuçlar içeriyor.

Parola/şifre en temel güvenlik önlemi

Antivirüs kuruluşu ESET, neredeyse her güvenlik önerisinde şifre ve parolaların güçlü düzenlenmesini öneriyor. Çünkü güçlü şifreler, siber güvenlikte en temel korunma önlemlerinin başında geliyor. Her halükarda, eğer parolalarınızdan herhangi biri NSCS'nin listesinde yer alıyorsa, ESET, bunları hızlıca değiştirmeyi tavsiye ediyor. Ayrıca mümkün olan her platforma iki aşamalı kimlik doğrulama ekleyerek, fazla zahmete katlanmadan ikinci bir güvenlik katmanı oluşturabilirsiniz.

