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Şüpheli ölüm! Hastane önüne bırakılan genç kız hayatını kaybetti

20.08.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde hastane önüne plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile bırakılan Elif Terziler (16), yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şüpheli ölüm! Hastane önüne bırakılan genç kız hayatını kaybetti

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir genç kız bırakıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Elif Terziler olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Elif Terziler'i hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DHA

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