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Sürekli değişiyor! İstanbul için kar yağışında son tahminler geldi 'Siklonun konumu...' Son dakika tüm yurtta 3-7 Şubat hava durumu tahmini

02.02.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelindeki kar haberlerinden sonra şimdi kar yağışında son durum araştırılmaya başladı. Özellikle İstanbullular hafta sonu yağma ihtimali olan karı beklerken yoğunluğu da merak konusu oldu. Uzmanlardan İstanbul için son kar tahminleri geldi. Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan yağışlarda belirsizliğin sürdüğünü belirterek neden olarak Batı Karadeniz'deki siklonun konumunun değişmesini gösterdi. Prof. Dr. Orhan Şen de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika hava durumu tahminleri...

Sürekli değişiyor! İstanbul için kar yağışında son tahminler geldi 'Siklonun konumu...' Son dakika tüm yurtta 3-7 Şubat hava durumu tahmini

İstanbul'a kar yağacak mı? Yurt genelinde vatandaşların en çok araştırdığı konulardan bir tanesi kar yağışı oldu. Uzmanların uzun süredir devam eden uyarılarının ardından yurdun pek çok noktasından peş peşe kar haberleri gelmişti. Şimdi bu kar yağışının sürüp sürmeyeceği merak ediliyor. Özellikle İstanbullular hafta sonu yağacak kara kilitlendi. Meteoroloji uzmanları cumartesi gecesi, pazar ve pazartesi gününe işaret ederken yapılan son bir tahmin akılları karıştırdı. Yağışlarla alakalı belirsizlik olduğu ifade edilirken Batı Karadeniz üzerindeki siklonun konumunun sürekli değişmesi gerekçe olarak gösterildi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte tüm yurtta 3-7 Şubat hava durumu tahmini ve uzmanların yaptıkları değerlendirmeler...

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"KONUMU SÜREKLİ DEĞİŞİYOR"

Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki harita paylaşarak, "İstanbul'da Pazar ve Pazartesi günü olacak yağışlarla ilgili belirsizlik sürüyor. Belirsizliğin temel nedeni Batı Karadeniz üzerindeki siklonun konumunun sürekli değişmesi." ifadelerini kullandı.

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Taştan paylaşımının devamında "İnşallah ECMWF'nin sabah çalıştırmasındaki gibi batılı gelmez. Sıcak oklüzyon riski var." dedi.

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İstanbul bugün 10 C. Cumartesi gecesi Pazar Pazartesi kar var yerde tutar. Sıcaklık 2-3 C'ye kadar düşer." dedi.

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Şen paylaşımında "Geçen seneden akıllanmışızdır herhalde. Kış lastiği olmadan aracınızı çıkartmayın." ifadelerine de yer verdi.

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