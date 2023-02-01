'3 saatte yağarsa...' Kar için kritik günleri sıraladı '20 cm'yi bulacak' İstanbul'da okullar tatil olur mu? Son dakika 2-6 Şubat hava durumu tahmini

Yurdun pek çok noktasından uzun süredir beklenen kar haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerine de kar düştü. Bunun devamının olup olmayacağı da İstanbullular tarafından merak ediliyor. Ayrıca ciddi bir kar yağışı beklentisi halinde İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, meteoroloji uzmanlarının son kar tahminleri neler? İstanbul'da kar yağışı artacak mı? İstanbul'da okullar tatil olur mu? İşte son dakika hava durumu haberinin tüm detayları...

"YARIN YAYLA YOLLARININ YARISI KAPANIR"

Habertürk canlı yayınında Habertürk meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel önemli açıklamalar yaptı ve dikkat çeken tahminleri paylaştı. Öztel "İstanbul dahil her yerde kar görüyoruz. Doğu akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur var. Adana, Kilis, Gaziantep, Osmaniye. Yükseklere geçtikçe bu kar olacak. Kıyılarda sadece yağmur. Orta ve doğu karadeniz’de de kuvvetli yağışlar var ve bu yükseklere kar olarak gidiyor. Yarın yayla yollarının yarısı kapanır. Ordu, Samsun arası yüksekler." dedi.

"20 CM'Yİ BULACAK" İŞTE KAR İÇİN KRİTİK GÜNLER

Öztel "Bu gece ve yarın Anadolu'ya kar yağışları ekleniyor. İstanbul’un dün gece en soğuk ilçesi Silivri oldu. Şişli, Maslak, Maltepe gibi yüksekçe yerlerde 1-15 derece bile olsa kar yere ulaşıyor. Biraz daha soğuk olsaydı hava, o zaman göz gözü kardan görmez." şeklinde konuştu.

Öztel konuşmasının devamında ise "Yakında İstanbul’da şu söylediğime yakın bir tahmin var. Perşembe bir ısınacağız. Cuma günü hava yine halk arasında kar topluyor dediğimiz, sakin, fazla esmeyen ama soğuğu hissettiren hava haline dönüşecek. Cumartesi ve Pazar günü tahminlere göre Bursa, İstanbul… Önümüzdeki 5 gün tahminler böyle giderse bunları yaşayacağız. 5 gün içinde Bursa Uludağ’da 1 metreye yakın daha kar gelecek. Bursa Yıldırım mahallesi gibi kıyılara yakın mahallelerde bile 20 cm’ye yakın kar birikecek. İstanbul’daysa o Arnavutköy yeni havalimanına çıkan yol çevresinde toplamda bu örtü 20 cm’yi bulacak." ifadelerini kullandı.

"3 SAATTE YAĞARSA..."

Öte yandan Öztel önemli bir noktaya da dikkat çekti ve "Kritik bir değerli bilgi var. Bu 20-30 cm’lik kar kalınlığı tahmini kaç saatte oluşacak? Bu 3 güne yayılmış bir şekilde yavaş yavaş yağarsa farklı etki yapar. 3 saatte yağarsa o zaman işler değişiyor. O yüzden kritik bir durum." dedi.

"İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK" BUZLANMAYA DİKKAT

İşte son dakika İstanbul hava durumu tahmini! Öztel yaptığı değerlendirmede "Şu anki hava tahminleri şöyle gösteriyor… İstanbul’da pazar günü kar yağacak. Pazartesi de yağacak. Ama pazartesi ve salının toplamı ancak 20 cm’yi bulabilir. Yine çoğu ilçede sıcaklık sıfırın altında kalacağı için İstanbul’da buzlanma yüzünden dert yaşanabilir." şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLUR MU?

"İstanbul'da kar tatili olur mu?" sorusuyla ilgili olarak Öztel "Pazar günü ve pazartesi gününün ilk yarısı, yağışın en çok kısmını alırsınız diyor. Pazar günü, pazar gecesi ve pazartesi gününün ilk 1-12 saati… Dolayısıyla okullar konusu İstanbul’da cuma ve cumartesi günü gelişecek tahminlere göre değerlendirilmeli bence. Doğu anadoluda bir harita var. O haritadaki yerlerden birinden olsaydı İstanbul, çok yüksek olasılıkla bu iş tatil dedirtirdi. O kar miktarı, karın yayılarak yağması ama en kuvvetlisinin pazar ve pazartesi ilk yarıda kalması gibi durumlar var. Tahminler de değişebilir." ifadelerini kullandı.

2 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

3 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

4 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

5 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

6 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ



