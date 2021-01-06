Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?

1900'lü yılların başında iletişim talepleri, geleneksel kelimeler tarafından karşılanamıyordu. Bu boşluğu doldurmak isteyen Shigetaka Kurita, duyguların kelimelere ihtiyaç duyulmadan ifade edilmesini sağlayan emojileri yarattı. Oxford Sözlüğü Başkanı Casper Grathwohl 2015 yılında, emojiyi yılın kelimesi olarak tanımladı. Yaygın kullanımı ise akıllı telefonların artmasıyla başladı. Artık neredeyse her duygu ve ifadeye denk gelen bir emoji bulunuyor. Ancak alışkın olduğumuz simgelerin haricinde, varlığından haberdar olmadığımız birçok emoji bulunuyor. Instagram emoji anlamları, cinsel emoji anlamları derken liste epey uzuyor. Özellikle el emoji anlamları kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Sizin için emoji alfabesi anlamları nelerdir araştırdık. Emoji Alfabesi Anlamları Nelerdir? 1. Kederli Emoji En mutsuz emojilerden biridir. Kaşların çatıklığı ve ağzın açıklığı hayal kırıklığını ifade eder. İncinmiş duyguları tanımlar. Kötü bir sürpriz karşısında atılacak en anlamlı emoji olabilir. 2. Şaşırmış Emoji "Şok oldum" demenin ifadesidir. Bir haber karşısında şoka uğramayı çağrıştırır.

3. Bildirim Gelen Telefon Telefona gelen çağrı veya mesajı temsil eder. "Telefonuna bak" ya da "Beni ara" anlamında kullanılır. 4. Kamp Arabası Emoji, motokaravan ya da çekme karavan gibi araçları çağrıştırır. Burada anlatılmak istenen, seyahate çıkmaktır. Arkadaşınıza gönderdiğinizde "Hadi tatile gidelim" anlamı taşır. 5. Kol Saati Randevu, teslim zamanı ya da geç kalma gibi zamanla ilgili durumları ifade etmek için kullanılır. Kronometre ve saat sembolüdür. Genelde "Acele et", "Ne zaman gideceksin?" ya da "Yarın teslimin son günü" demek için tercih edilir. 6. Kusan Surat Emojisi

Kusan yeşil yeşil surat, insanı sinir eden durumlarda kullanılan bir emojidir. İnsanlar bir fikri, durumu veya olayı desteklemediklerini belirtmek için kullanır. 7. Maskeli Emoji

Mikrop ve virüslerden korunmayı ya da hastalığa yakalanmayı ifade eder. Koronavirüs nedeniyle 2020'nin en çok kullanılan emojisi olabilir. 8. Ağlayan Surat Emojisi

Mutsuzluğun simgeleşmiş hali diyebiliriz. Çaresizliği, kırık kalbi çağrıştırır. Duyulan acıyı veya yenilgiyi belirtmek için kullanılır. Bazı insanlar ise ironi yapmak için tercih eder. Kötü bir espri karşısında "Gerçekten baya komikmiş" demek için kullanabilirsiniz.