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Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?

06.01.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Sürekli kullanıyoruz ama... Emoji anlamlarını biliyor musunuz?

Hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen emojiler, ifadelerimizi güçlendirir. Emojiler sayesinde, tüm duygu ve düşüncelerimizi daha iyi aktarırız. Emoji sözlüğü, her yıl yeni simgelerin eklenmesiyle çoğalmaya devam eder. Meslek gruplarından, hayvanlara kadar birçok farklı emoji bulunur. Peki günlük hayatta kullandığımız emojilerin anlamlarına ne kadar hakimiz? İşte emoji anlamları...

1900'lü yılların başında iletişim talepleri, geleneksel kelimeler tarafından karşılanamıyordu. Bu boşluğu doldurmak isteyen Shigetaka Kurita, duyguların kelimelere ihtiyaç duyulmadan ifade edilmesini sağlayan emojileri yarattı. Oxford Sözlüğü Başkanı Casper Grathwohl 2015 yılında, emojiyi yılın kelimesi olarak tanımladı. Yaygın kullanımı ise akıllı telefonların artmasıyla başladı. Artık neredeyse her duygu ve ifadeye denk gelen bir emoji bulunuyor. Ancak alışkın olduğumuz simgelerin haricinde, varlığından haberdar olmadığımız birçok emoji bulunuyor. Instagram emoji anlamları, cinsel emoji anlamları derken liste epey uzuyor. Özellikle el emoji anlamları kültürden kültüre farklılık gösteriyor. Sizin için emoji alfabesi anlamları nelerdir araştırdık.

Emoji Alfabesi Anlamları Nelerdir?

1. Kederli Emoji

Görsel 2

En mutsuz emojilerden biridir. Kaşların çatıklığı ve ağzın açıklığı hayal kırıklığını ifade eder. İncinmiş duyguları tanımlar. Kötü bir sürpriz karşısında atılacak en anlamlı emoji olabilir.

2. Şaşırmış Emoji

Görsel 3

"Şok oldum" demenin ifadesidir. Bir haber karşısında şoka uğramayı çağrıştırır.

3. Bildirim Gelen Telefon

Görsel 4

Telefona gelen çağrı veya mesajı temsil eder. "Telefonuna bak" ya da "Beni ara" anlamında kullanılır.

4. Kamp Arabası

Görsel 5

Emoji, motokaravan ya da çekme karavan gibi araçları çağrıştırır. Burada anlatılmak istenen, seyahate çıkmaktır. Arkadaşınıza gönderdiğinizde "Hadi tatile gidelim" anlamı taşır.

5. Kol Saati

Görsel 6

Randevu, teslim zamanı ya da geç kalma gibi zamanla ilgili durumları ifade etmek için kullanılır. Kronometre ve saat sembolüdür. Genelde "Acele et", "Ne zaman gideceksin?" ya da "Yarın teslimin son günü" demek için tercih edilir.

6. Kusan Surat Emojisi
Görsel 7

Kusan yeşil yeşil surat, insanı sinir eden durumlarda kullanılan bir emojidir. İnsanlar bir fikri, durumu veya olayı desteklemediklerini belirtmek için kullanır.

7. Maskeli Emoji
Görsel 8

Mikrop ve virüslerden korunmayı ya da hastalığa yakalanmayı ifade eder. Koronavirüs nedeniyle 2020'nin en çok kullanılan emojisi olabilir.

8. Ağlayan Surat Emojisi
Görsel 9

Mutsuzluğun simgeleşmiş hali diyebiliriz. Çaresizliği, kırık kalbi çağrıştırır. Duyulan acıyı veya yenilgiyi belirtmek için kullanılır. Bazı insanlar ise ironi yapmak için tercih eder. Kötü bir espri karşısında "Gerçekten baya komikmiş" demek için kullanabilirsiniz.

9. Kafası Patlayan Emoji
Görsel 10

Çok ders çalıştığınızda veya yoğun bir iş gününün ardından kullanabilecek en ideal emoji. "O kadar çalıştım ki kafam patladı!" demek için kullanılır. Aynı zamanda bir şeyin çok heyecan verici olduğunu belirtmek için tercih edilir.

10. Gözlerinden Yıldız Çıkan Emoji
Görsel 11

Yıldız gözlü emoji, coşku ve sevinci birleştirir. Bir mesaj karşısında hissedilen memnuniyeti ve heyecanı temsil eder. Genelde büyülenme anlamında kullanılır.

11. Sırıtan Emoji
Görsel 12

En çok kullanılan emojilerden biridir. Mutluluğu temsil eden anlatımlarda kullanılır. Genelde kısa mesajların havasını açmak için tercih edilir. Bazı insanlar tarafından samimiyetsiz bulunduğunu da söylemek mümkün.

12. Ağzı Açık Gülen Emoji

Görsel 13

En çok kullanılan diğer emojilerden bir diğeri ise ağzı açık gülen surattır. İçten gelen sevinçli duyguları ifade etmek için kullanılır. Mesaja coşkunluk katar. Mesaja katılan sevimliliği ifade eder.

13. Gözleri Kapalı Ağzı Açık Gülen Emoji

Görsel 14

Neşeli ve sesli bir kahkahayı çağrıştırır. Gözlerinin kapalı olması emojiye gerçeklik anlamı yükler. Arkadaşlar arasında oldukça tercih edilir.

14. Gözleri Çapraz Ağzı Açık Gülen Emoji
Görsel 15

Emojinin olmadığı dönemlerde " XD " veya " >

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