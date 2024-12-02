SURİYE'DE SON DURUM | Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşlarıyla girdiler! SMO'dan PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye'de adeta kartlar yeniden dağıtılırken, haritada bir kez daha değişti. Rejim karşıtı muhaliflerin başlattığı operasyonlar bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeyi başaran muhalifler, ilerleyişini sürdürüyor. HTŞ ve beraberindeki silahlı gruplar İdlib'i de rejim güçlerinden geri alırken bir sonraki hedefin Hama olacağı belirtildi.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybeden Suriye rejim güçleri ise, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istedi ve bu durum PKK/YPG'ye alan açtı.

SURİYE REJİMİ, PKK/YPG'YE DEVRETMEYE BAŞLADI

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlandı.

TERÖR KORİDORU TEHLİKSİ

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçleri kontrolündeki bölgelerin kendilerine bırakışını fırsat bilerek, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu, ancak bu planı gören Suriye Milli Ordusu (SMO) harekete geçti.

SMO, ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU BAŞLATTI

SMO, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattı.

Güvenlik kaynaklarına göre, SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.

SMO'nun askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirmesiyle, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı kesintiye uğradı.

TEL RIFAT İLÇE MERKEZİNİN TAMAMINA HAKİM OLDULAR

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.

TEL RIFAT’A MEHTER MARŞLARIYLA GİRDİLER

Öte yandan bölgeden gelen bir görüntü ise sosyal medyada gündem yarattı. Gazeteci İbrahim Hasakloğlu'nun paylaştığı görüntüde Suriyeli Türkmenlerden oluşan grupların Tel Rıfat’a mehter marşlarıyla girdiği görüldü: "Ey Şanlı Ordu, Ey Şanlı Asker"

Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolünde bulunuyordu.

(AA)