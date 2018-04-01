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Survivor 2018 37. bölümde Hakan'dan Ümit'e ayar

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

Survivor 2018 tüm heyecanıyla TV8 ekranlarında devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan 37. bölümün fragmanı yayınlandı

Survivor 2018 37. bölümde Hakan'dan Ümit'e ayar

Survivor 2018 All Star yarışmasının 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor yeni bölüm fragmanında Ünlüler ve Gönüllüler arasında krizin giderek büyüdüğü görülüyor. Hakan Hatipoğlu'nun All Star yarışmacısı Ümit Karan'a, "Karşımıza hazır çıksınlar. Çünkü yarın gördüğünüz gönüllüler bugüne kadarki olan gönüllüler kadar olmayacaktır. Takıma anlatırsan sevinirim" demesi All Star ekibini adeta çıldırttı.

Kamera karşısına geçen Ümit Karan, Hakan Hatioplu'nun ayarına, "Onun yaptığı gider benim hoşuma gider" diyerek ti'ye aldı.

DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANACAK?

Acun Ilıcalı'nun sunuculuğunu yaptığı Survivor 2018 dokunulmazlık ödül oyununu kim kazanacak? Adrenalin tavan yaptığı yarışma programı bu akşam TV8 ekranlarında saat:20.00'da izleyicisi ile buluşacak.

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