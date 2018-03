Survivor 2018'de Adem'in 'Sakatlanacaksın' sözleri Birsen'i çok kızdırdı

Survivor 2018'de oyunlardaki All Star üstünlüğü Cuma akşamı yayınlanan 15. bölümde de devam etti. İletişim ödüllü oyunda, All Star takımı Gönüllüler'e yine fark atarak 10-4 yenmeyi başardı.

SAHRA: 'BİRSEN'DEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM'

All Star'dan Sahra ise, '2015 yılında çok büyük sakatlık geçirdim ve ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Asla sakatlıkla ilgili bir şey söylemem. Hatırlamıyorum ama söylediysem gerçekten çok özür dilerim' dedi. Bunun üzerine Birsen de 'Bunu söylemen yeter Sahra teşekkür ederim' dedi.

SURVIVOR 16. BÖLÜM FRAGMANI

MERVE SAKATLIĞI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

All Star'dan Merve Aydın da sakatlığından dolayı oyunlardan uzak kalan isimlerden birisi. Oyun sonrasında sakatlığı hakkında bilgi veren Merve, 'İyi olmaya çalışıyorum. Dizim daha iyi. Önümüzdeki günlerde oynamak istiyorum ama beklemem lazım. İç yan bağlarımda sıkıntı var! dedi.

YATAKLI ADAYA DÖNEN ALL STAR TAKIMI ŞOKE OLDU!

Survivor 2018'deki son iyi ada oyununu 5-0 kazanan All Star takımı yataklı barakanın olduğu iyi adaya geri döndü. All Star takımı ada oyununun ardından konforlu adaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Gönüllüler takımının adayı pis bıraktığını ve yaptıkları fırını da bozduklarını söyleyen Ümit Karan, 'Evini kimseye teslim etme. Aslan yattığı yerden belli olur. Onlar da kendilerini belli ediyorlar. Kullanma şekilleri hoş değil. Biz bir şeyler yapmaya üretmeye çalışıyoruz ama biz yaptıkça onlar bozuyorlar. Bunlar nasıl yaşıyor, bu nasıl ada yaşantısı anlamadım. Fırını bile bozmuşlar. Her şeyi bozuyorlar ve pislik içinde bırakıyorlar.' diyerek Gönüllüler'e tepki gösterdi.