Survivor 2018'de Adem'in 'Sakatlanacaksın' sözleri Birsen'i çok kızdırdı

Survivor 2018'de oyunlardaki All Star üstünlüğü Cuma akşamı yayınlanan 15. bölümde de devam etti. İletişim ödüllü oyunda, All Star takımı Gönüllüler'e yine fark atarak 10-4 yenmeyi başardı.
BİRSEN'DEN ÜMİT KARAN VE ADEM'E TEPKİ
Ödül oyunu sonrasında seremonide ise Ümit Karan'ın sözleri Gönüllüler'den Birsen'i kızdırdı. Galibiyeti yorumlayan Ümit Karan, 'Birlik ve beraberlik All Star demek. Rakip de çok iyi ama biz daha mütevaziyiz ve kendi halimizde oynuyoruz. Kendimizi tanıyoruz ona göre sahaya çıkıyoruz. Karşı takımın en büyük eksiklikleri bence bu. Sevinçleri abartıyorlar' dedi.
Ümit'in sözlerine tepki gösteren Birsen ise, 'Biz mütevazi değil miyiz. Siz kendinizi görmüyorsunuz. Ben bugün üç defa yarıştım. Karşı takımdan oyun sırasında sakatlanacağıma dair sesleniyorlar. Merve sakatlandığında, birinin ayağına bir şey çarptığımda içimiz gidiyor. Atışlar sırasında konsantre olmama rağmen bunları duydum. Üç defa söylendi. Fair play çerçevesinde oynamak lazım' dedi.
ADEM: 'BEŞ DEFA SAKATLANIŞ BİRİSİYİM ASLA BU TARZDA KONUŞMADIM'
Oyunlar sırasında kendisine söylenen sözlerden duyduğu şikayeti dile getiren Birsen'e yanıt Adem'den geldi. Bu sözleri kendisinin söylediğini ancak yanlış duyduklarını ifade eden Adem, "Muhtemelen Birsen yarışma esnasından onu duymamıştır, arkadaşları söylemiştir. Ben Birsen'e sakatlanıyor tarzında bir şey demedim. Sadece 'Birsen sakatlanıyorsun, bırak zorlama' tarzında söyledim. Ben 5 defa sakatlanmış ve ameliyat olmuş birisiyim. Bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ne karşıdan ne bizden kimsenin sakatlanmasını istemem. Bize oyun sırasında karşı taraftan da baskı oluyor. Biz de bunu yapıyoruz. Ben kimsenin sakatlanmasını istemem eğer öyle algılayan birileri varsa düşüncelerini değiştirsinler' şeklinde konuştu.
SAHRA: 'BİRSEN'DEN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM'
All Star'dan Sahra ise, '2015 yılında çok büyük sakatlık geçirdim ve ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Asla sakatlıkla ilgili bir şey söylemem. Hatırlamıyorum ama söylediysem gerçekten çok özür dilerim' dedi. Bunun üzerine Birsen de 'Bunu söylemen yeter Sahra teşekkür ederim' dedi.
SURVIVOR 16. BÖLÜM FRAGMANI
MERVE SAKATLIĞI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
All Star'dan Merve Aydın da sakatlığından dolayı oyunlardan uzak kalan isimlerden birisi. Oyun sonrasında sakatlığı hakkında bilgi veren Merve, 'İyi olmaya çalışıyorum. Dizim daha iyi. Önümüzdeki günlerde oynamak istiyorum ama beklemem lazım. İç yan bağlarımda sıkıntı var! dedi.
YATAKLI ADAYA DÖNEN ALL STAR TAKIMI ŞOKE OLDU!
Survivor 2018'deki son iyi ada oyununu 5-0 kazanan All Star takımı yataklı barakanın olduğu iyi adaya geri döndü. All Star takımı ada oyununun ardından konforlu adaya döndüklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Gönüllüler takımının adayı pis bıraktığını ve yaptıkları fırını da bozduklarını söyleyen Ümit Karan, 'Evini kimseye teslim etme. Aslan yattığı yerden belli olur. Onlar da kendilerini belli ediyorlar. Kullanma şekilleri hoş değil. Biz bir şeyler yapmaya üretmeye çalışıyoruz ama biz yaptıkça onlar bozuyorlar. Bunlar nasıl yaşıyor, bu nasıl ada yaşantısı anlamadım. Fırını bile bozmuşlar. Her şeyi bozuyorlar ve pislik içinde bırakıyorlar.' diyerek Gönüllüler'e tepki gösterdi.
HAKAN HATİPOĞLU: 'BENİM DE İYİLEŞECEĞİM GÜNLER GELECEK'
Survivor'da dokunulmazlık ve ödül oyunlarını üst üste kaybeden Gönüllüler takımı acil durum toplantısı yaptı. Hakan Hatipoğlu, tüm takımı toplayarak hatalarını ve yapılmak istenenleri arkadaşlarıyla tartıştı.
Ada oyunu sonrası kendilerine yönelik All Star takımının söylediklerine dikkat çeken Hakan Hatipoğlu, iyileştikten sonra Turabi'ye karşılık vereceğini söyledi. Hakan, 'İyi adayı kaybetmek kötü oldu. Karşı tarafın bizimle dalga geçişini görmek de benim için çok acı oldu. Ama benim de iyileşeceğim günler gelecek. Turabi'nin meydanda tek başına gezmesine tahammül edemiyorum. Döndüğüm zaman ona gereken karşılığı vereceğim' şeklinde konuştu.
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