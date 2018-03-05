Survivor 2018'de büyük değişiklikler! Acun Ilıcalı yeni Survivor kurallarını açıkladı

Survivor 2018'in 4 Mart Pazar akşamı yayınlanan 17. bölümünde hem dokunulmazlık ve eleme heyecanı hem de Acun Ilıcalı'nın Survivor için aldığı sürpriz yeniliklerin heyecanı yaşandı.

Dominik'te aynı anda Türkiye, Meksika, Yunanistan ve Romanya televizyonları için Survivor çeken Acun Ilıcalı, artık bu ülkelerdeki Survivor yarışmacılarını enternasyonal oyunda buluşturacak.

'HER HAFTA EN İYİLER YUNAN VE RUMEN YARIŞMACILARLA KARŞI KARŞIYA GELECEK'

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'deki enternasyonal oyunlar ve sembol oyunundaki değişikleri şöyle açıkladı:

'Her hafta oynayacağınız yeni oyun sembol oyunu. Takım yok, en iyi erkek ve en iyi kız belirlenecek. Bu iki arkadaş haftada bir gün, Rumen ve Yunan yarışmacılarla oyuna çıkacak. Sembolü kazanan erkek ve kadın yarışmacılar o hafta Rumen ve Yunan takımlarının en iyileriyle karşılaşacak. Enternasyonal oyunu eğer üç defa kazanan olursa ailesi Dominik'e gelecek.'

'ENTERNASYONAL OYUN BİRİNCİSİNE 250 BİN LİRALIK BÜYÜK ÖDÜL'

'Enternasyonal oyunu kazananlar arasında yapılacak büyük finali kazanan da 250 bin TL'lik büyük ödülü kazanacak. Sembol oynayacaksınız, sembol oyununu kazanan enternasyonal oyuna çıkacak.Bu oyunu üç defa kazanabilirse, ailesi yola çıkacak ve burada ailesiyle bir gün geçirecek. Sezon bitmeden büyük final yapılacak. Kimin ne kadar enternasyonal birinciliği varsa büyük finale çıkacak.'