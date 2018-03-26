Survivor 2018'de eleme adayları kimler oldu? 'Gemileri yakmanın zamanı geldi'

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cumali ise performans düşüklüğünü gerekçe göstererek ikinci eleme adayı olarak Ramazan'ı söyledi. Haftanın en iyi performansa sahip olan yarışmacısı olan Birsen ise Yağmur'u aday yaptı. Böylece Gönüllüler'de eleme adayı olan Ramazan, Yağmur ve Anıl sms oylamasına kaldı. Survivor'dan bu hafta elenen isim Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Survivor'da ada konseyinde Gönüllüler takımı ilk eleme adayını belirlemek için oylamaya gitti. Yapılan oylamada eleme adaylığı için Anıl'a 6, Yağmur'a ise 3 oy çıkınca geri kalanların açılmasına gerek kalmadı. Gönüllüler'de ilk eleme adayı Anıl oldu.

ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?

Konseyde eleme adayı olan Yağmur, Ramazan ve Anıl ise duygularını paylaştı. Arkadaşlarına olan kırgınlığını dile getiren Anıl, 'Takım beni yazmaları konusunda çok iyi organize olmuş. Keşke maçlar öncesinde adam seçmede de bu orginazasyonu yapabilseler. Takımda doğru eksilmeden bahsediliyordu. Doğru eksilme ben olacaksam tamam. Parkurda varımı yoğumu veriyorum ve iki ciddi sakatlık geçirdim. Ada yaşantısında kimsenin kimseyle sıkıntısı olmadığını görüyordum ama aslında bir şeyler varmış. Eğer hak ediyorsam kalırım' dedi.

RAMAZAN: 'GEMİLERİ YAKMANIN ZAMANI GELDİ'

Ramazan ise, kendisini söyleyen Cumali'ye yanıt vererek, 'Performas eksikliğimi sebep gösterdi ama bu hafta sakatlığım vardı. Ayağım daha da kötüye gitti. Eğer kalırsam takım içn mücadeleye devam edeceğim. Bugüne kadar 3 defa potaya girdim ve artık gemileri yakmanı zamanı geldi.' ifadelerini kullandı.

Diğer eleme adayı Yağmur ise 'Anıl takımın neden organize olduğun kendisine sormalı. Potaya çıkacağım zaman beni yazmasın diye kimsenin arkasından koşturmadım. Herkes burada kalmak istiyor. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum ve umarım beni sevenler vardır. Kalırsam takım için elimden geleni yapacağım. Ama eğer gidersem de vicdanım rahat şekilde gideceğim' dedi.