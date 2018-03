Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor'ın 29 Mart Perşembe yayınlanan 34. bölümünde All Star ve Gönüllüler hem baraka ile erzak hem de iletişim oyunu için zorlu parkurlarda mücadele etti.

TURABİ'DEN GÖNÜLLÜLER İÇİN İLGİNÇ SÖZLER

All Star takımından Turabi, Gönüllüler takımındaki gerilimi ilginç sözlerle yorumladı. Hakan Hatipoğlu'nun finaller için istatistik peşinde koştuğunu iddia eden Turabi, takımdaki asıl problemin Hakan Hatipoğlu olduğunu söyledi. Turabi, 'Gönüllüler'de en büyük istatistik peşinde koşan Hakan'dır. Hakan haftanın istatistiği peşinde koşmuyor finalin koşuyor. Finale giden istatistikte önüne kim geliyorsa onaları tek tek gönderiyor. Asıl sorun Hakan'ın kendisidir. Ben Hakan'la bir sezon geçirmiş bir olarak bu durumun farkındayım. Filmin sonunu çok iyi görüyorum' şeklinde konuştu.

SURVIVOR'DA İYİ ADA VE TOST ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam oynanan ilk oyun yataklı barakaların olduğu iyi ada ve tost ödüllü oyundu. Her iki takımdan en iyilerin yarıştığı oyunda, All Star takımını üstünlüğü erken ele geçirdi. Oyunu 10-2 gibi açık bir farkla kazanan All Star takımı, adalarına getirilen tost makinasında kaşarlı tostlar yaparak ödülün keyfini çıkardı..