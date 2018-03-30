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Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 01:29 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları ailelerinden gelen mektupları okuyacakları iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. İletişim ödülünü kazanan ve kaybeden takımlarda gözyaşları sel oldu. Peki Survivor'ın son bölümünde iletişim ve iyi ada oyunları kim kazandı? İşte Survivor 2018'in 34. bölümünde yaşananlar...

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor'ın 29 Mart Perşembe yayınlanan 34. bölümünde All Star ve Gönüllüler hem baraka ile erzak hem de iletişim oyunu için zorlu parkurlarda mücadele etti.

TURABİ'DEN GÖNÜLLÜLER İÇİN İLGİNÇ SÖZLER
All Star takımından Turabi, Gönüllüler takımındaki gerilimi ilginç sözlerle yorumladı. Hakan Hatipoğlu'nun finaller için istatistik peşinde koştuğunu iddia eden Turabi, takımdaki asıl problemin Hakan Hatipoğlu olduğunu söyledi. Turabi, 'Gönüllüler'de en büyük istatistik peşinde koşan Hakan'dır. Hakan haftanın istatistiği peşinde koşmuyor finalin koşuyor. Finale giden istatistikte önüne kim geliyorsa onaları tek tek gönderiyor. Asıl sorun Hakan'ın kendisidir. Ben Hakan'la bir sezon geçirmiş bir olarak bu durumun farkındayım. Filmin sonunu çok iyi görüyorum' şeklinde konuştu.

SURVIVOR'DA İYİ ADA VE TOST ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam oynanan ilk oyun yataklı barakaların olduğu iyi ada ve tost ödüllü oyundu. Her iki takımdan en iyilerin yarıştığı oyunda, All Star takımını üstünlüğü erken ele geçirdi. Oyunu 10-2 gibi açık bir farkla kazanan All Star takımı, adalarına getirilen tost makinasında kaşarlı tostlar yaparak ödülün keyfini çıkardı..

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de her hafta oynanan iletişim ödülünü, bugüne kadar Gönüllüler takımı kazanmayı başaramadı. Oyuna hırslı başlayan Gönüllüler için sonuç yine değişmedi. All Star takımı iletişim ödülünü 10-5 skorla kazanmayı başardı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI KARIŞTI
Gönüllüler'de Hakan Hatipoğlu takım arkadaşlarının istatistik için oyun seçmesi konusunda çok rahatsız oldu. Takım arkadaşlarını eleştiren Hakan, 'Burnumda dikiş ve havuzu görünce oynamak istemedim. Ama Anıl ve bazı kızların geri çekilmesi rahatsız edici oldu' dedi.

'BİZ ERİYORUZ AMA ONLAR HALA 12 KİŞİ'
Gönüllüler takımı için tehlike çanlarının çaldığını söyleyen Hakan Hatipoğlu, 'Biz eriyoruz ama All Star hala 12 kişi. Finale gitmek istiyoruz ama kendi takımımızdakilerle mücade ediyoruz. Biz bu 12 kişiyi eritmeden parçalamadan nasıl birleşmeye gideceğiz? Gönüllüler için çanlar çalıyor.' ifadelerini kullandı.

Nagihan ise herkesin istatistik kovaladığını söyleyerek, 'Herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Ben de bu oyunda çok iyi olmadığımı biliyorum
ama takım için oynadım' dedi.

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Survivor survivor 2018 survivor 2018 34. bölüm

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