Survivor 2018'de kimler eleme adayı oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Survivor 2018'in 18 Mart Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımından ilk elenen isim Nihat Doğan olmuştu. 13 oyun üst üste kaybettikten sonra dokunulmazlık ve ödül oyunlarını alarak kendilerini toparlayan Gönüllüler ise yeni oyuna hırslı başladı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı ve 'Survivor tarihinde bir ilk' dediği en uzun havuzda yapılan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Son dokunulmazlık oyununu rakibini 10-5 yenmeyi başaran All Star takımı kazandı. Gönüllüler ise takımlarından elenecek olan 4. ismi belirlemek için ada konseyine gitti. Survivor'a sonradan katılan ve oyunlardaki kötü performansıyla dikkatleri çeken İpek konseyde arkadaşlarının gitmesi için en fazla adını yazdığı isim oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim olan Nagihan Karadere, konseyde ikinci eleme adayını belirledi. Nagihan, 'Bir haftadır bu takımdayım Yarısını tanıyorum karar vermek çok zor. Bir sebebi yok sadece ikinci isim olması gerektiği için söylüyorum' diyerek eleme adayı olarak Ramazan'ın adını verdi.

Gönüllüler'de haftanın en iyi performansa sahip yarışmacısı olan Funda ise, üçüncü eleme adayı olarak Birsen'i söyledi. Böylece Survivor'ın 27. bölümünde, Birsen, Ramazan ve İpek eleme adayı olarak sms oylamasına kaldılar. Survivor'dan bu hafta elenecek olan isim ise Pazartesi akşamı yayınlanacak 28. bölümde belli olacak. SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI BİRSEN, RAMAZAN VE İPEK NELER SÖYLEDİ?

Survivor'da haftanın eleme adayları isimlerinin açıklanmasından sonra duygularını paylaştı. İlk eleme adayı olan İpek hem takım arkadaşlarına hem de All Star'dan Sema'ya eleştiride bulundu. Ada konseyinde isminin yazılacağını bildiğini söyleyen İpek, 'Takımın çoğu performansa dayalı ismimi yazdı. Zaten karakter ve adadaki duruşa göre isim yazılsaydı buradan çıkacak isme şaşırırdınız. Fakat 13-0'lık mağlubiyet serisinde bütün sebep ben miydim? Sürekli Sema'yla yarışıyorum iyi bir yarışmacı. Fakat kendisi istatistik mi kovalıyor? Neden Nagihan'la yarışmıyor?' şeklinde konuştu. Nagihan'ın ismini söylediği Ramazan ise, 'İkinci defa potadayım. Her şeyi göze alarak gelmiştim. Elimden geldiğince mücadele hırsımıgöstereceğim. Dışarıda beni kardeşi, ailesi olarak görenlerden destek ve dua istiyorum. Kalırsam performansımı en üst düzeye çıkarmaya çalışacağım.' dedi.