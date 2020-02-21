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Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımı yarışmacıları Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 21:38 | Son Güncelleme

Survivor 2020 ünlüler takımından sakatlıkları nedeniyle ayrılan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner'in yerine ünlüler takımına yeni yarışmacılar geldi. Acun Ilıcalı ödül oyunu öncesinde yeni yarışmacıları tanıttı. Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları Erman Altıkardeş ve İrem Akın oldu. Peki Survivor Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımı yarışmacıları Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Survivor 2020 ilk haftasında ünlüler takımı sakatlık şoku yaşadı. Ünlüler takımının en iddialı isimlerinden olan ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner sakatlıkları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Acun Ilıcalı ise ünlüler takımına katılan iki yeni yarışmacıyı açıkladı.

Survivor 2020'de ünlüler takımına yedek yarışmacı olarak katılacak isimler belli oldu. Survivor'ın 21 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümünde Erman Altıkardeş ve İrem Akın ilk defa yer aldı. Erman Altıkardeş ve İrem Akın ödül oyunu öncesinde adaya gelerek ünlüler takımına katıldı. İki yeni yarışmacı hırslı konuşmalarıyla dikkat çekti.

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SURVİVOR'UN YENİ YARIŞMACISI İREM AKIN KİMDİR?

Milli bir boksör olan İrem Akın, Tekirdağ'da dünyaya geldi. İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodadır. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren İrem Akın, İrem Akın spor hayatına henüz 9 yaşındayken başladı. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harfler ile yazdırdı.

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Abisi ile birlikte Kick Boks’a gönlünü kaptıran İrem Akın, wushu, boks, Muaythai, Kick Boks alanında ringe çıkmaktadır.

YENİ SURVİVOR YARIŞMACISI ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş'ın yerine Survivor 2020 yarışmasına dahil edilmesi beklenen Erman Altıkardeş sportif hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce amatör olarak futbol da oynayan Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996'da dünyaya geldi. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.

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