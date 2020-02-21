Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımı yarışmacıları Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?

Survivor 2020 ilk haftasında ünlüler takımı sakatlık şoku yaşadı. Ünlüler takımının en iddialı isimlerinden olan ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner sakatlıkları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Acun Ilıcalı ise ünlüler takımına katılan iki yeni yarışmacıyı açıkladı.

Survivor 2020'de ünlüler takımına yedek yarışmacı olarak katılacak isimler belli oldu. Survivor'ın 21 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen yeni bölümünde Erman Altıkardeş ve İrem Akın ilk defa yer aldı. Erman Altıkardeş ve İrem Akın ödül oyunu öncesinde adaya gelerek ünlüler takımına katıldı. İki yeni yarışmacı hırslı konuşmalarıyla dikkat çekti.

SURVİVOR'UN YENİ YARIŞMACISI İREM AKIN KİMDİR?

Milli bir boksör olan İrem Akın, Tekirdağ'da dünyaya geldi. İrem Akın, 1.70 cm boyunda ve 60 kilodadır. Daha önce 2013 yılında Kadınlar Kick Boks Şampiyonasına katılan ve Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren İrem Akın, İrem Akın spor hayatına henüz 9 yaşındayken başladı. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harfler ile yazdırdı.