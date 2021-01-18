Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere yedeklerden katılan yarışmacılar Sergen, Baran, Duygu, Bahar kimdir?

Survivor 2021'in 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına yedeklerden Sergen, Baran, Duygu, Bahar katıldı.
Yeni yarışmacılardan Sergen ve Bahar ünlüler takımına, Baran ve Duygu ise gönüllüler takımına dahil oldu.
Survivor Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta doğdu. Aslen Kıbrıslı olan Survivor Bahar, spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulu mezunu olan Bahar Seviş, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Seviş’in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.
Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 Balıkesir doğumlu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu. Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.
Survivor Baran Köse, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli. Doğuş Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümü mezunu olan Survivor Baran, personel trainer olarak çalışıyor.
Survivor Baran, Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında yer almaktadır. Survivor Baran Köse'nin barankosee1 kullanıcı adıyla Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Baran Köse, Survivor 2021 macerasına Gönüllüler takımında başlayacak.
Survivor Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğdu. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşıyor. Personel trainer olarak çalışan Survivor Duygu, Yeni Levent Anadolu Lisesi mezunu. Altı yaşından beri sporla ilgilenen Survivor Duygu'nun neredeyse yapmadığı spor kalmamış. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu; voleybol, futbol, hentbol, MMA kickboks, crossfit yaptığı sporlardan bazıları.
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