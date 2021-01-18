Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere yedeklerden katılan yarışmacılar Sergen, Baran, Duygu, Bahar kimdir?

Survivor 2021'in 18 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımlarına yedeklerden Sergen, Baran, Duygu, Bahar katıldı.

Yeni yarışmacılardan Sergen ve Bahar ünlüler takımına, Baran ve Duygu ise gönüllüler takımına dahil oldu.

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

Survivor Bahar Seviş, 18 Ocak 1990 tarihinde Kıbrıs'ta doğdu. Aslen Kıbrıslı olan Survivor Bahar, spor eğitmenliği ve oyunculuk yapıyor. Girne Amerikan Üniversitesi drama ve oyunculuk yüksekokulu mezunu olan Bahar Seviş, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapmakta olan Bahar Seviş’in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 Balıkesir doğumlu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu. Tam bir spor düşkün olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.

