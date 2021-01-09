Survivor 2021 ünlüler takımında kimler var? İşte Survivor ünlüler takımı yarışmacıları

Survivor 2021 yarışması ilk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek olan Survivor 2021'de ünlüler takımında tanınmış oyuncular ve sporcular yer alıyor.

İŞTE SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

Batuhan Karacakaya – Oyuncu

Hayrettin – Oyuncu

Öykü Çelik – Oyuncu

Cemal Hünal – Oyuncu

Çağrı Atakan – Oyuncu

Melis Sezer – Milli Tenisçi

İsmail Balaban – Baş Pehlivan

Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu

Meryem Kasap - Milli Atlet

Barış Özbek - Futbolcu





