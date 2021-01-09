Survivor 2021 ünlüler takımında kimler var? İşte Survivor ünlüler takımı yarışmacıları

Survivor 2021 yarışması ilk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek olan Survivor 2021'de ünlüler takımında tanınmış oyuncular ve sporcular yer alıyor.
Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.
Batuhan Karacakaya – Oyuncu
Hayrettin – Oyuncu
Öykü Çelik – Oyuncu
Cemal Hünal – Oyuncu
Çağrı Atakan – Oyuncu
Melis Sezer – Milli Tenisçi
İsmail Balaban – Baş Pehlivan
Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu
Meryem Kasap - Milli Atlet
Barış Özbek - Futbolcu
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