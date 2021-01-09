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Survivor 2021 ünlüler takımında kimler var? İşte Survivor ünlüler takımı yarışmacıları

09.01.2021 02:59 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ünlüler takımında kimler var? İşte Survivor ünlüler takımı yarışmacıları

Survivor 2021 yarışmacı 1. bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında olacak. Survivor 2021 ünlüler takımı kadrosunda ise iddialı isimler yer alıyor. Ünlüler takımında Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek ve Hayrettin gibi isimler var. İşte Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacıları.

Survivor 2021 yarışması ilk bölümüyle 9 Ocak Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. Ünlüler ve gönüllüler olarak ekrana gelecek olan Survivor 2021'de ünlüler takımında tanınmış oyuncular ve sporcular yer alıyor.

İŞTE SURVIVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Melis Sezer, İsmail Balaban, Hayrettin, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Merve Aydın, Meryem Kasap, Barış Özbek bulunuyor.

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Batuhan Karacakaya – Oyuncu

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Hayrettin – Oyuncu

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Öykü Çelik – Oyuncu

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Cemal Hünal – Oyuncu

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Çağrı Atakan – Oyuncu

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Melis Sezer – Milli Tenisçi

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İsmail Balaban – Baş Pehlivan

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Merve Aydın – Mİilli Basketbolcu

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Meryem Kasap - Milli Atlet

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Barış Özbek - Futbolcu

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