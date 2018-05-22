Survivor 78. bölüm fragmanı! Turabi ve Adem arasında şok gerginlik

Survivor 2018'in yeni bölümünde, kazanan ismin Kıbrıs finallerine erken gitme biletini alacağı sembol oyunlarınn heyecanı yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de, sembol oyunlarını en fazla kazanan yarışmacılar son haftalarda dokunulmaz olacak ve haftalar öncesinden Kıbrıs finallerine gitme hakkı kazanacak.

OYUNDA ŞOK TURABİ VE ADEM GERGİNLİĞİ

Survivor'da daha önce aralarında çok büyük bir kavganın yaşandığı Turabi ve Adem arasında haftalar sonra yeni bir kriz doğuyor. Sembol oyunu sırasında kenardan takımdaki yarışmacı arkadaşına seslenen Nagihan'a Adem'den uyarı geliyor ve 'Karışmasan daha iyi olur' diyor. Bunun üzerine ise Nagihan Adem'e tepki gösterince ikili arasında tartışma yaşanıyor. O anlarda ise devreye Turabi giriyor ve 'Nagihan'dan ben istedim sesi lazımdı bana' diye cevap veriyor. Adem ise 'Sesi benim dikkatimi dağıttı. O benim sorunumda ben de sorunumu ona söyledim' sözleriyle Turabi'ye karşılık veriyor. İkili arasında oyun alanında yaşanan şok gerilim devam edecek mi yeni bölümde belli olacak.