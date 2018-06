Survivor 98. bölüm fragmanı! Acun Ilıcalı'dan New York ödülü sürprizi

Survivor'ın 98. bölümünde Acun Ilıcalı finale haftalar kala yarışmacıları sevinçten havaya uçuran yeni bir ödül açıkladı. Artık bireysel oyunların oynandığı Survivor'da yarışmacılar büyük New York ödülü için mücadele edecek.

Survivor'da Temmuz ayı başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan büyük finallere kısa süre kala ödüllerin de büyüklüğü artıyor. Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı New York ödülünü, 'Artık her oyun final ve ödüller büyük. Kazanan yarışmacıları ve yanına aldıkları birer kişiyle birlikte New York'a gidiyor' sözleriyle açıkladı. Ödülü duyan yarışmacılar büyük sevinç yaşadı.

Artık takım halinde mücadelenin kalmadığı ve bireysel oyunlara dönülen Survivor'da yarışmacılar New York tatili için kıran kırana bir mücadele sergileyecek.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor son bölümde, hızlandırılmış çekimler sonrasında bu hafta 2 eleme yapıldı. Salı yayınlanan bölümde bireysel dokunulmazlıkları erkeklerde Adem, kadınlarda ise Nagihan kazandı. Yapılan ada konseyinde eleme için adı en fazla yazılan Merve Aydın, Nagihan'ın söylediği Sema ve Adem'in son aday olarak belirlediği Hakan Hatipoğlu eleme potasına kaldı. Dominik'te yapılan son büyük sms oylamasının sonuçlarına göre, Survivor'dan bu hafta elenen isim Merve Aydın oldu.