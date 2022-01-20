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Survivor All Star 2022'de aşk iddiası! Seyirci o detayı hemen fark etti

20.01.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dominik'e gelmeden önce Survivor yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı söylenilen Ogeday Girişken hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ogeday Girişken'in, takım arkadaşı Sude Burcu ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Survivor All Star 2022'de aşk iddiası! Seyirci o detayı hemen fark etti

Türkiye'nin en uzun soluklu yarışma programları arasında bulunan Survivor, birbirinden iddialı yarışmacılarla, 2022 sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Gönüllüler takımında yer alan Ogeday Girişken'in, Gönüllüler Adası'ndan bir isimle aşk yaşadığı iddia edildi.

Ogeday Girişken'in bileğindeki siyah toka, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, tokanın Nisa Bölükbaşı'ya ait olduğunu ve Nisa'nın geçen sene Barış Murat Yağcı'ya da tokasını verdiğini iddia etti.

Survivor All Star 2022'de aşk iddiası! Seyirci o detayı hemen fark etti

Bir diğer iddia ise Ogeday Girişken'in bileğindeki tokanın, takım arkadaşı Sude Burcu'ya ait olduğu yönündeydi.

Survivor All Star 2022'de aşk iddiası! Seyirci o detayı hemen fark etti

Tokanın kime ait olduğu netlik kazanmazken, Survivor'a gelecek olan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasındaki iletişim, şimdiden merak konusu oldu.

Survivor All Star 2022'de aşk iddiası! Seyirci o detayı hemen fark etti

''HAVADA BIRAKIYORUM''

Ogeday Girişken, Nisa Bölükbaşı ile hakkında çıkan aşk iddialarına, ''Çıkan haberlere 'evet' de demiyorum, 'hayır' da demiyorum; havada bırakıyorum." yanıtını vermişti.

Survivor All Star 2022'de aşk iddiası! Seyirci o detayı hemen fark etti


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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