Survivor All Star 2022 yarışmacıları kimler? Aleyna Kalaycıoğlu ve Barış'tan sonra...

Survivor All Star 2022 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı'nın ardından Survivor All Star 2022'ye dahil olan ikinci isim de belli oldu. İddialara göre Aleyna Kalaycıoğlu yarışmaya dahil olan ikinci isim oldu.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin yarışmacılarının açıklanması merakla beklenirken sosyal medyada iki yarışmacının daha belli olduğu konuşuluyor.

İddialara göre Survivor 2016 yılında yarışan Gizem Kerimoğlu ve 2014, 2015, 2018 yıllarında yarışan Merve Aydın All star kadrosunda yer alacak.

